Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan CNN Türk ile ilgili yeni iddia: İşlerine son mu verildi? /24 Mayıs 2019 00:31

İmamoğlu'ndan CNN Türk ile ilgili yeni iddia: İşlerine son mu verildi?

Uğur Dündar'ın Sözcü TV'deki Halk Arenası programına katılan Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te katıldığı tartışmalı yayın sonrasındaki bir duyumunu paylaştı.

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Uğur Dündar'ın Halk TV'den ayrılması sonrasında Sözcü TV'de devam ettirdiği Halk Arenası programına katılan Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu yine çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan İmamoğlu'nun, İBB'deki israfı anlatacağı sırada 'Süre bitti' denilerek yayının sonlandırılması tartışma konusu olmuştu.

Halk Arenası'nda da bu tartışmalı konuya değinen İmamoğlu çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı.

"CNN Türk'te katıldığım programı çeken 4 kameramanın işine son verilmiş. İnşallah doğru değildir" diyen İmamoğlu, "CNN Türk'te katıldığım son programı çeken dört kameramanın benim verilerimi yakın çekim aldıkları için işlerine son verildiğini duydum. İnşallah doğru değildir. Kameramanın ne suçu var?" ifadelerini kullandı.
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