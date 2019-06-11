Çin aralıksız altın topluyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanan ticaret savaşlarının etkisiyle Çin'in son altı aydır aralıksız altın topluyor. 2018 yılı aralık ayından bu yana Çin'in satın aldığı altın miktarı 73 tonu aştı.





Bloomberg’in haberine göre, Çin Merkez Bankası (PBOC) mayıs ayında 15,86 ton daha altın satın aldı.





DOLARA ALTERNATİF ARAYIŞI





Ticaret savaşları Çin’de büyüme beklentilerini aşağı çekti ve rezerv tutma konusunda (dolar dışı) çeşitlendirme talebini artırdı.







Argonaut Securities Asya analisti Helen Lau, hükümetin altın rezervlerini yükseltmesinin azimli bir şekilde dolar dışı varlıklara geçiş anlamı taşıdığını kaydetti.





Perakende altın talebinin de arttığını vurgulayan Lau; bu hızla devam etmesi halinde Çin’in altın alımlarının 2019’da 150 tona ulaşmasını beklediğini söyledi.





2008 KRİZİ'NDEN SONRA ALTINA HÜCUM BAŞLADI





Dünyanın diğer merkez bankaları da özellikle 2008 Krizi'nden sonra ABD'nin tarihte görülmemiş miktarlarda dolar basması ile altın alımlarına başlamıştı.





Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre 2018'de merkez bankalarının altın alımları 651,5 ton ile son 50 yıldaki en yüksek seviyeye ulaştı.

