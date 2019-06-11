Samanyolu Haber /Gündem / İsim vermedi, herkes kimi kast ettiğini anladı /11 Haziran 2019 14:43

İsim vermedi, herkes kimi kast ettiğini anladı

Refah Partisi'nin kurucu üyelerinden Yasin Hatipoğlu, bir dönem birlikte siyaset yaptıkları Recep Tayyip Erdoğan'a ağır bir göndermede bulundu.

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Milli Görüş’ün önde gelen isimlerinden Yasin Hatiboğlu, “Beka” ve “Kendini ‘Ebed’ sanan hayasız” sözleriyle Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermede bulundu.

Bir dönem Erdoğan ile Milli Görüş çatısı alında teşriki mesaide bulunan Yasin Hatiboğlu, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

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Yasin Hatiboğlu, şahsi Twitter hesabından Erdoğan’ın ismin vermeden şu göndermede bulundu:

“FANİ ALEMİN FENA ÇOCUĞU!...

‘Beka’ diye tutturmuş; ‘beka’ nedir, ‘bâkî’ kim?..

Cehennemde sâki sen; Cennetteki sakî kim…

Kan döken, cana kıyan yalancıyı biliriz…

Kendini ‘Ebed’ sanan bu hayasız fâni kim?...”

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