İsmail Küçükkaya'dan Turgay Güler çıkar mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın televizyonlarda ortak yayınlanacak tartışmasını İsmail Küçükkaya yönetecek .





İmamoğlu ve Yıldırım’ın canlı yayında bir araya geleceği programı İsmail Küçükkaya’nın yönetecek olması ise, iktidara yakın medyada rahatsızlık yarattı. Yeni Akit Gazetesi, programı yöneteceğinin belli olmasının ardından İsmail Küçükkaya’yı hedef alan haberler yapmaya başladı.





YENİ AKİT: “KÜÇÜKKAYA MARJİNAL KİMLİKLİ”





Yeni Akit Gazetesi, Küçükkaya’yı ‘marjinal kimlikli’ ve ‘CHP’li’ olduğunu iddia ederek, “Daha önce de CHP lehine taraf olduğu bilinen İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayınına moderatör olarak seçildi. Bu canlı yayın için birçok gazeteci aday olduğunu açıklarken açık açık CHP'nin gazetecisi olduğunu birçok defa belli eden İsmail Küçükkaya'nın bu görev için neden seçildiği ise merak konusu oldu. “ dedi.





İKTİDARA YAKIN YAZAR: “FOX TV CENAHINDAN YANDAŞ BİR GAZETECİ”





İktidara yakınlığı ile bilinen bir diğer gazete olan Star yazarı Ahmet Kekeç ise, canlı yayına ilişkin olarak, hem İmamoğlu’nu hem de Küçükkaya’yı hedef alan bir değerlendirmede bulundu. Kekeç, İmamoğlu'nun programda pislik yapacağını iddia ederken, Küçükkaya için de, “Fox TV cenahından bir yandaş gazeteci" tabirini kullandı.





“ÖNCE ÇEKİM YAPILSIN SONRA YAYINA VERİLSİN”





Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker ise, bugünkü köşe yazısında gerçekleştirilecek yayın için, "Önce çekim yapılsın, denetlensin, hata var mı, kusur var mı bakılsın, sonra yayına verilsin" dedi.

Kaynak Yeniçağ: İktidara yakın medyada İsmail Küçükkaya rahatsızlığı





TURGAY GÜLER ÇIKARTABİLİRLER Mİ?

Fatih Altaylı: Küçükkaya, İmamoğlu karşısındaki Turgay Güler’in Binali Yıldırım versiyonu olacak

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 16 Haziran'da CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin İBB adayı Binali Yıldırım'ın televizyonlarda ortak yayınlanacak tartışmasını değerlendirdi. Altaylı, AKP'nin geride olduğunu bildiği için karşılıklı tartışma programını kabul ettiğini iddia etti. Altaylı, tartışmaya moderatörlük yapacak İsmail Küçükkaya için "Yok eğer İsmail Küçükkaya muhaliflerin beklediği performansı sergilemez ve sert sorular soramazsa bu kez de muhalefetin kalesini dağıtmış, güvenilirliğini yerle bir etmiş olacaklar. Yani ya Küçükkaya 31 Mart seçiminin İmamoğlu karşısındaki Turgay Güler’in, Binali Yıldırım versiyonu olacak." ifadesini kullandı.







