Samanyolu Haber /Gündem / Deutsche Bank, Venezuela'nın 20 ton altınına el koydu /05 Haziran 2019 13:13

Deutsche Bank, Venezuela'nın 20 ton altınına el koydu

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın, 2016 yılında verilen kredinin geri ödemesiyle ilgili anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle Venezuela'ya ait 20 ton altına el koyduğu belirtildi.

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Bloomberg'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Venezuela, 2016 yılında Almanya'yla yaptığı 750 milyon dolarlık kredi anlaşmasında 20 ton altını ipotek verdi.

Venezuela'nın 2021'de sona erecek anlaşmanın koşullarını yerine getirmemesi üzerine Deutsche Bank, anlaşmayı tek taraflı feshederek altına el koydu.

Bloomberg, Deutsche Bank yetkilileri ile Venezuela hükümetinden temsilcilerin konu hakkında yorumdan kaçındığını ifade etti.

Venezuela Merkez Bankası, ABD'nin yaptırımlarını devre dışı bırakmak için geçen ay 570 milyon dolar değerinde 15 ton altın satışı yapmıştı.

Bu satış sonucunda Venezuela'nın altın rezervleri, 7.9 milyar dolarla son 29 yılın en düşük seviyesini görmüştü.
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