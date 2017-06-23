Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den Enis Berberoğlu başvurusu... /23 Haziran 2017 11:43

CHP'den Enis Berberoğlu başvurusu...

Adalet Yürüyüşü'nün 9. günü öncesinde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Enis Berberoğlu için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulacak" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatının bugün Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunacağını belirterek, "Bu da önemli bir aşama. Umuyorum adalet yerini bulur" dedi. Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için 9 gün önce Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşüne devam ediyor.

Yeniçağa ilçesi sınırlarındaki Şahnalar Köyü Yaşar Çelik Şair Dertli Kültür Parkı'nda karavanda geceyi geçiren Kılıçdaroğlu, bugünkü yürüyüşüne başlamadan önce gazetecilere açıklama yaptı.
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