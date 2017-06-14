Samanyolu Haber /Gündem / Enis Berberoğlu’nun tutuklanma gerekçesi belli oldu.... /14 Haziran 2017 16:59

Enis Berberoğlu’nun tutuklanma gerekçesi belli oldu....

Mahkeme, MİT TIR’ları davasında eski gazeteci CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanma kararını ‘kaçma şüphesi’ gerekçesiyle verdi.

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Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme kararı madde madde şöyle:

* Berberoğlu hakkındaki ‘silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlaması ayrılarak başka bir davada görülecek. Berberoğlu o davada Can Dündar ve Erdem Gül’le birlikte yargılanacak.

* Berberoğlu’na ‘siyasi ve askeri casusluk maksadıyla‘ devletin gizli belgelerini verdiğinin sabit olması gerekçesiyle önce müebbet hapis cezası verildi, ardından takdir indirimiyle 25 yıla çevrildi.

* CHP’li vekil seçme, seçilme ve siyasi haklarından yoksun bırakıldı.

* Mahkeme, Yargıtay kararı beklenmeden Berberoğlu’nun tutuklanmasına karar verdi. Karar Berberoğlu’nun ‘kaçacağı ve saklanacağına dair somut emarelerin bulunması’na bağlandı.

* Davacı MİT ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mahkeme ücreti olarak 3 bin 960’ar lira ödemesi istendi.

Kararın tam metni şöyle:





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