Enis Berberoğlu’nun tutuklanma gerekçesi belli oldu....

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.





Mahkeme kararı madde madde şöyle:





* Berberoğlu hakkındaki ‘silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlaması ayrılarak başka bir davada görülecek. Berberoğlu o davada Can Dündar ve Erdem Gül’le birlikte yargılanacak.





* Berberoğlu’na ‘siyasi ve askeri casusluk maksadıyla‘ devletin gizli belgelerini verdiğinin sabit olması gerekçesiyle önce müebbet hapis cezası verildi, ardından takdir indirimiyle 25 yıla çevrildi.





* CHP’li vekil seçme, seçilme ve siyasi haklarından yoksun bırakıldı.





* Mahkeme, Yargıtay kararı beklenmeden Berberoğlu’nun tutuklanmasına karar verdi. Karar Berberoğlu’nun ‘kaçacağı ve saklanacağına dair somut emarelerin bulunması’na bağlandı.





* Davacı MİT ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mahkeme ücreti olarak 3 bin 960’ar lira ödemesi istendi.





Kararın tam metni şöyle:



















