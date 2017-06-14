CHP'li Enis Berberoğlu'na tutuklama kararı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile gazeteci Erdem Gül katıldı. Yurtdışında olan Can Dündar ise duruşmaya katılmadı.

Gizli yapılan ve izleyici alınmayan duruşmada kararını açıklayan mahkeme Beberoğlu'nun "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadiyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Cezada indirime giden mahkeme 25 yıl hapis cezası verdiği Berberoğlu'nun kararla birlikte tutuklanmasına karar verdi. Duruşmada hazır bulunan Berberoğlu tutuklanıp cezaevine gönderildi

Aynı dava kapsamında yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül hakkında ise karar vermeyen mahkeme iki sanık hakkındaki dosyayı ayırdı. Gül ve Dündar hakkıdaki yargılama devam edecek.

Enis Berberoğlu: Bu kararı verenler tarih önünde mahkûm olacak





Berberoğlu, mahkeme kararını şöyle yorumladı: ”Yaşadıklarımız bir çizgi film gibidir. Sanki biz de o oyunun içindeki aktörler gibiyiz. Bir komedinin içindeyiz. Bu cezayı bana verenler şunu bilsinler, ben bu cezaevine girerim, çıkarım, yatarım, vatanım için yatarım. Vatanımız sağ olsun. Yargı yoluyla hesaplaşmayı sürdüreceğim. Ben bu cezaevinden kısa sürede çıkacağım bu kararı verenler tarih önünde mahkûm olacak. Partili arkadaşlarım vatandaşlarım ilk defa gelmiyoruz adliyeye. Adından başka, adliyeyle adaletle alakası olmayan sarayın odalarında hukukun katlediğini defalarca gördük. Biliyorum ki siz beni unutmayacaksınız, ben de sizi unutmayacağım. Biz buraya mağdurlar, masumlar için geliyorduk. Bugün kendim için geldim… Olmadık bir işten, böyle bir haberden mağduriyet yarattılar. Bunu yaratanlar utansın. Tek söyleyeceğim bu. Yeni Türkiye’nin kaçak adaleti bu.”





CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Kararın ardından Enis Berberoğlu’nu arayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’yi olağanüstü toplantıya çağırdı.