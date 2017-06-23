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Tugay Komutanı görevden alındı...
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23 Haziran 2017 11:39
Tugay Komutanı görevden alındı...
Manisa’ da kışladaki askerlerin zehirlenmesi ile ilgili flaş gelişme...
SHABER3.COM
Manisa’ da kışladaki askerlerin zehirlenmesi ile ilgili Tugay Komutanı Albay Şevki Güvenç, Bakan Işık’ın talimatıyla görevinden alınarak, Ankara Balgat’ taki Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’na (EDOK) çekildi.
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