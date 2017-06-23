Tugay Komutanı görevden alındı...

Manisa’ da kışladaki askerlerin zehirlenmesi ile ilgili Tugay Komutanı Albay Şevki Güvenç, Bakan Işık’ın talimatıyla görevinden alınarak, Ankara Balgat’ taki Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’na (EDOK) çekildi.