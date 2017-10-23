CHP’den istifa etti, Akşener'in partisine geçiyor

Meral Akşener’in liderliğinde kurulacak yeni partinin doğumu yaklaştı. Adı, amblemi Çarşamba günü açıklanacak olan yeni partinin kurucular kurulu Salı günü bir araya gelecek. Çarşamba günü partinin kuruluşunun açıklanacağı Nazım Hikmet Kültür Merkezine toplu olarak gidilecek ve Genel İdare Kurulu Üyeleri belirlenecek. Perşembe günü Genel İdare Kurulu ilk toplantısını yapacak ve Parti Divanı üyelerini seçecek.

AYTUN ÇIRAY SÜRPRİZİ





CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın da yeni partinin kurucuları arasında yer alacağı öğrenilmişti.