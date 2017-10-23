'Alnım ak başım dik...'

İstifası istenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Bağlaraltı Siteler Köprüsü'nün açılış törenine katıldı.







Altepe'nin konuşmasından satırbaşları şöyle: "Yıldırım ilçemizde hep konuşulup yapılamayan, Bağlaraltı ve Siteler Mahallesini birbirine bağlayan güzel bir gerdanlık. İki mahallemizi birbirine bağlayarak Ankara yoluna da alternatif olan önemli bir köprü. Ve onun yanında da dere ıslahımız. Yaşanabilir kent, sağlıklı bir kent için Hacivat deremiz. Çağdaş kent Bursa’mıza yakışacak bir dere ıslahımız gerçekleşti. Her iki yatırımımız da bölgeye değer katacak. Mahallelerimize değer katacak. Ben toplam 17,5 milyon liralık bu açılışımızı tabi emeği geçen herkese, değerli belediye yöneticilerimize, müteahhit firmaya, siz değerli dostlarımıza tekrar teşekkür ediyorum.





HİZMETLERİN SAĞANAK GİBİ AKTIĞI BİR DÖNEM







Bursa olarak Türkiye olarak güzel bir dönem geçiriyoruz. Hizmetlerin yağmur sağanak gibi aktığı bir dönem. Gerçekten Türkiye’nin çehresi değişti. Yerel yönetimlerle olarak güçlü türkiye için hızlı adımlarımızı atıyoruz. Bursa’yı seviyoruz, Bursalıları seviyoruz. Binlerce eseri Bursa'mıza kazandırıyoruz. Stadyumundan bilim merkezine 140 yıl sonra yapılan yeni binalar… İşte bu eserlerle biz tarihe geçmiş oluyoruz. Bizleri destekleyen Bursa halkımıza karşı borcumuzu eda etmeye devam ediyoruz. Bursa her zaman örnek oldu, öncü oldu.





ORTAYA VİZYON KOYDUK





Ve Bursamız gelişen Türkiye’nin de öncü şehri olma yolunda da büyük bir performans gösterdi. Ortaya güzel bir vizyon koyduk. Başta Bursamızın yeşiline sahip çıkmak… O güzel yeşil Bursa’yı tekrar canlandırmak için bizler de adımlarımızı atmış olduk. Az önce dediğimiz gibi dere ıslahımız ve bununla birlikte diğer derelerimizde yapılan ıslahlar, tüm ovaya kolektörlerin döşenmesi işte onlarla birlikte ovamız sahillerimiz temizlendi. 24 yıldır belediyeliyim, Yıldırım temsilcisi olarak da bu görevleri yapmıştık. Yıldırım için ne yapsak az diyoruz, en büyük desteği bize Yıldırım verdi.





GÖREVİNİ BIRAKTI





Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Altepe şunları söyledi: "Son günlerdeki gelişmeler, bursa’nın değil Türkiye’nin gündemi oldu. Bununla ilgili de birkaç cümle söylemek istiyorum. Şu anda da görüldüğü gibi, burada da yaşadığımız gibi bursa ve bursalı hemşerilerimize hizmet etmek, dert ve sıkıntılarını çözmek, bursa’ya eserler bırakmak yolunda gece gündüz çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu işi de adeta bizler ibadet olarak yerine getiriyoruz. Ve bunu yaparken de herkese, şehrin gelişmelerine katkı sağlamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursalı hemşerilerimiz arasında ayrım yapmamaya gayret ediyorum. bu konuda mahcup olmamak amacıyla, bursalı bir kişi için en önemli konu bu. Dedikodu ve şüphe oluşturacak tüm işlerden kaçındık. Kimseye menfaat ve haksız kazanç temin etmedik, bunlara da dikkat ettik. bizler de dedikoduya vesile olmaması amacıyla belediye başkanı görevine başlayınca tüm işyerlerimi kapattım. Ve belediye başkanı olarak hizmet ettim. Bursa ile yatıp kalktık, herkesin fikrini aldık, yeter ki katkı sağlasınlar. Tüm bursa dinamikleriyle birlikte, kent konseyi ve eski belediye başkanlarımızla herkesle el ele çalıştık. Tüm kurum kuruluşlarla da başta belediyelerimiz olmak üzere, parti teşkilatlarımızla örnek bir uyum sergiledik. Bunların sonucunda güzel bursamıza binlerce eser kazandırdık.

Her girdiğimiz seçimlerden de zaferle çıktık. En son 16 nisan referandumunda da 6 büyük şehirde de yüzde 50’nin üzerinde oy alma başarısını gösterdik. Yolsuzluk, tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık. Bursa halkı karşısında güven oranımız ve puanımız hiç düşmedi. Her zaman için güvenimizi koruduk.





Fakat son günlerde özellikle bizimi için çok değerli olan, gözbebeğimiz AK Parti’nin yönetimi tarafından ülke genelinde başlatılan yeniden yapılanma, değişim ve dönüşüm projesi adı altında bir eylem başlatıldı. Duyuruldu ki bursa da bu uygulamanın içinde yer alıyor. 39 yıllık siyasi hayatımızda, buradaki tüm bağımlılığımız Milli Selamet, Refah, Fazilet ve AK Parti olarak devam etti. Görevlerimizi şerefimizle yapmış olduk. Başka hiçbir camiayla da bağımız bulunmamakta. Böyle bir teşkilat terbiyesi ve tecrübesi olan ömrünü bu davaya adamış biri olarak, hem siyasi görevlerde hem de belediye görevlerinde hep hizmet hep işbirliği konusunda adımlar attım. İbadet olarak gördüğüm bu yolda kavgadan yana hiç olmadım, muhalefette 10 yıl eski belediye başkanlarıyla da yaşadık. Kent kültürünü de ortaya koyduk.





Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı oluşturmaya da yanaşmayacağız. Bu şartlarda da ülkeme hizmet imkanının kalmadığı ortadadır. Ben de belediye başkanlığı görevinden istifa ediyorum. alnımız ak, başımızda dik. Özellikle bizi değerli oylarıyla seçen partili veya partisiz bizden hizmet bekleyen tüm Bursalı hemşerilerimin anlayışla karşılayacağını biliyorum. "

