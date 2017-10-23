CHP Milletvekili Meral Akşener'in partisine mi katılıyor?

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Aytun Çıray, istifa ederek Meral Akşener’in kuracağı partiye geçeceği iddialarının ardından bugün saat 15.30’da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

Çıray, parti genel merkezindeki görüşmenin ardından saat 16.00-16.15 civarında kamuoyuna bir açıklama yapacak.

AKŞENER: VEKİL TRANSFERİ DURURMUMUZ YOK AMA...





Meral Akşener, Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı kaldığı hastanede ziyaret etti. CHP'li bir vekilin kendisiyle görüştüğü iddialarına CHP Milletvekili Özgür Özel'in yanında yanıt veren Akşener, ''Bizim hiçbir partinden milletvekili transfer etmek gibi bir durumumuz yok'' dedi.





Akşener ziyaret sonrası şu açıklamaları yaptı: Değerli siyaset adamı, hepimiz için duayen olan Baykal'ın iyiye gittiğini öğrenmiş oldum. Ailesi ve siyaset arkadaşları ile görüştüm. Gerçekten iyimser bir ruh haliyle ayrılıyorum. Dualarımız kendisiyle beraber.





Akşener, parti çalışmaları hakkında da bilgi verdi, ''Her şey çok iyi gidiyor, kurucular kurulumuz, tüzüğümüz tamamlandı. Türkiye'de yeni bir siyasi parti doğmuş olacak, milletin kurmuş olduğu bir parti bu. Bazı arkadaşlarımıza belki daha sonraki kadrolarda yer vereceğiz, 200 kişilik bir kurucular kurulumuz var. Dil değişti, tavırlar değişti, Türkiye'nin partimizden sonra yöneticilerinin dilinin yumuşayacağını göreceksiniz'' dedi.





Gazetecilerin Akşener'e CHP'li bir vekille partiniz için görüştünüz mü sorularına, ''Bizim CHP'den, AK Parti'den, MHP'den milletvekili transfer edip bir grup kurma amacımız yok'' dedi. ''Ama bizlerle yol yürümek isteyen arkadaşlarımız kapımız açık'' diye ekledi.