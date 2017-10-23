AKP'de mahalle karıştı! Canlı yayında AKP'li vekile ağır hararet etti

Akit Tv Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, Melih Gökçek ile CHP arasında bir işbirliği olduğunu iddia etmiş AKP'li Şamil Tayyar'dan buna sert cevap gelmişti.





Mehmet Özmen, “İddialara göre Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’nın Angora evlerinde CHP’li kurmaylarla bir araya geldi. Evet, CHP’li kurmaylara Melih Gökçek’in size geçebilirim mesajı verdiği iddia ediliyor.” demişti.





TAYYAR'DEN SERT CEVAP





Akit Tv Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'in iddiasına sert tepki gösteren Tayyar, "Akit TV'de bir süzme, Gökçek CHP'ye geçmek için mesaj gönderdi demiş! Yuhhh. Öfkenizi kusun, kusun da biraz insaf. Aşağılık adam." ifadelerine yer vermişti.





ÖZMEN'DEN ŞAMİL TAYYAR'A 'RULO'LU CEVAP





Kendisine "aşağılık adam" diyen Şamil Tayyar'a cevap veren Özmen, "Ş.T. namı diğer teyyarenin bu sözlerini iade ediyorum. Hatta hakkımda attığı bu tweeti şuanda yayında rulo yaparak ağzına doğru iade ediyorum. Evet bu bir süzme, evet bu bir aşağılık, evet bu bir Ergenekon beslemesi, evet bu bir teyyare yani tetikçi" dedi.



