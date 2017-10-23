Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de mahalle karıştı! Canlı yayında AKP'li vekile ağır hararet etti /23 Ekim 2017 16:35

AKP'de mahalle karıştı! Canlı yayında AKP'li vekile ağır hararet etti

Akit Tv Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen meşhur olmanın yolunu bulmuş. Önce Melih Gökçek'e saldıran Özmen şimdi de ekranlardan AKP milletvekili Şamil Tayyar'a ağır hakareket etti.

AKP'de mahalle karıştı

Akit Tv Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, Melih Gökçek ile CHP arasında bir işbirliği olduğunu iddia etmiş AKP'li Şamil Tayyar'dan buna sert cevap gelmişti.

Mehmet Özmen, “İddialara göre Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’nın Angora evlerinde CHP’li kurmaylarla bir araya geldi. Evet, CHP’li kurmaylara Melih Gökçek’in size geçebilirim mesajı verdiği iddia ediliyor.” demişti.

TAYYAR'DEN SERT CEVAP

Akit Tv Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'in iddiasına sert tepki gösteren Tayyar, "Akit TV'de bir süzme, Gökçek CHP'ye geçmek için mesaj gönderdi demiş! Yuhhh. Öfkenizi kusun, kusun da biraz insaf. Aşağılık adam." ifadelerine yer vermişti.

ÖZMEN'DEN ŞAMİL TAYYAR'A 'RULO'LU CEVAP

Kendisine "aşağılık adam" diyen Şamil Tayyar'a cevap veren Özmen, "Ş.T. namı diğer teyyarenin bu sözlerini iade ediyorum. Hatta hakkımda attığı bu tweeti şuanda yayında rulo yaparak ağzına doğru iade ediyorum. Evet bu bir süzme, evet bu bir aşağılık, evet bu bir Ergenekon beslemesi, evet bu bir teyyare yani tetikçi" dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'de mahalle karıştı! Canlı yayında AKP'li vekile... Sonraki Haber >>

AKP'de mahalle karıştı

AKP'de mahalle karıştı

İtibardan tasarruf olmaz ne demek?

İtibardan tasarruf olmaz ne demek?

Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

Beyaz TV'den Akit'çilere: Bu haberi size yedirtmezsem namerdim

Beyaz TV'den Akit'çilere: Bu haberi size yedirtmezsem namerdim

'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'

'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..

Esarette Doğan Bebekler

Esarette Doğan Bebekler

Pilotların zor anları

Pilotların zor anları

Tren bekleyen kadını raylara itti

Tren bekleyen kadını raylara itti

Aman ihmal etmeyin!

Aman ihmal etmeyin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:18:13