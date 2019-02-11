Samanyolu Haber /Gündem / Çekmeköy’de düşen helikopterle ilgili inanılmaz iddia /11 Şubat 2019 23:01

Çekmeköy’de düşen helikopterle ilgili inanılmaz iddia

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düşen UH-1 tipi askeri helikopterle ilgili CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, inanılmaz bir iddiayı gündeme getirildi. Hamzaçebi, "Şehitlerimizin ailelerini hastanede ziyaret ettim. Gözyaşları içindeki bir kadınımız 'helikopterde bulunan eşinin uçuştan önce kendisine telefon ederek helikopterin arızalı olduğunu' söylediğini söyledi. Havuz medyası bu bilgileri veremez" dedi.

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CHP Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, sosyal medyadan gündeme getirdiği iddiasında, düşen helikopterin kalkıştan önce arızalı bir şekilde havalandığını söyledi.

CHP’li Hamzeçebi bu iddiasını, şehit olan askerlerden birinin eşi ile yaptığı son konuşmaya dayandırdı.

Hamzaçebi şu ifadeleri kullandı;

“Şehitlerimizin ailelerini hastanede ziyaret ettim. Gözyaşları içindeki bir kadınımız “helikopterde bulunan eşinin uçuştan önce kendisine telefon ederek helikopterin arızalı olduğunu” söylediğini söyledi. Havuz medyası bu bilgileri veremez.

Televizyonlar, gazeteciler gelip gerçeği araştırmak yerine yetkililerin standart açıklamalarını verip, varsayımlar üzerine uzmanları(!) konuşturup gerçeği karartıyorlar. Yazıklar olsun.”



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