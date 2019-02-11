Çekmeköy’de düşen helikopterle ilgili inanılmaz iddia

CHP Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, sosyal medyadan gündeme getirdiği iddiasında, düşen helikopterin kalkıştan önce arızalı bir şekilde havalandığını söyledi.
CHP’li Hamzeçebi bu iddiasını, şehit olan askerlerden birinin eşi ile yaptığı son konuşmaya dayandırdı.
Hamzaçebi şu ifadeleri kullandı;
“Şehitlerimizin ailelerini hastanede ziyaret ettim. Gözyaşları içindeki bir kadınımız “helikopterde bulunan eşinin uçuştan önce kendisine telefon ederek helikopterin arızalı olduğunu” söylediğini söyledi. Havuz medyası bu bilgileri veremez.
Televizyonlar, gazeteciler gelip gerçeği araştırmak yerine yetkililerin standart açıklamalarını verip, varsayımlar üzerine uzmanları(!) konuşturup gerçeği karartıyorlar. Yazıklar olsun.”