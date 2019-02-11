Çekmeköy’de düşen helikopterle ilgili inanılmaz iddia

CHP Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, sosyal medyadan gündeme getirdiği iddiasında, düşen helikopterin kalkıştan önce arızalı bir şekilde havalandığını söyledi.





CHP’li Hamzeçebi bu iddiasını, şehit olan askerlerden birinin eşi ile yaptığı son konuşmaya dayandırdı.



