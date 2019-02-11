Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da askeri helikopter düştü: 4 asker hayatını kaybetti. /11 Şubat 2019 19:07

İstanbul'da askeri helikopter düştü: 4 asker hayatını kaybetti.

İstanbul'da site içerisine askeri helikopter düştü

SHABER3.COM

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde askeri bir helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kaza sonucu helikopterdeki 4 asker hayatını kaybetti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada "Çekmeköy ilçemizdeki bir site içerisine askeri helikopterimiz zorunlu iniş yaparken düştü", ikinci açıklamasında ise "Alınan ilk bilgilere göre; Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesine düşen askeri helikopterdeki 4 yaralı askerimiz Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir" dedi.

Ali Yerlikaya daha sonra kazanın meydana geldiği bölgeye gitti, olay yerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Saat 18.51 itibariyle 5. Kara Havacılık Alayına ait helikopter bilinmeyen bir nedenden dolayı maalesef düştü. Olay yerine iki dakika içinde itfaiye, AFAD geldi. 4 askerimiz yaralı olarak hastaneye ulaştı. 4 askerimiz şehit oldu. Üzüntümüz büyük. Olayla ilgili savcılığımız inceleme yapıyor. Başımız sağolsun. Şu anda kazanın sebebini hiç kimse bilemez."


Soruşturma başlatıldı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin olarak soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve iki savcı görevlendirildi. İstanbul'da 26 Kasım 2018 tarihinde de 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopter, Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi'nde düşmüştü.
Kaza sonucu 5 asker hayatını kaybetmişti 
 Helikopter kazasına ilişkin yayın yasağı geldi! Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, Çekmeköy'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yayın yasağı kararı verdi.
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