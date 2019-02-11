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CHP'nin yeni Genel Sekreteri belli oldu
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CHP'nin yeni Genel Sekreteri belli oldu
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11 Şubat 2019 22:42
CHP'nin yeni Genel Sekreteri belli oldu
CHP Çanakkale Milletvekili ve CHP Genel Başkan yardımcısı Muharrem Erkek, geçtiğimiz hafta istifa eden Mehmet Akif Hamzaçebi’nin yerine CHP Genel Sekreterliğine getirildi.
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Erkek, Akif Hamzaçebi'den boşalan koltuğa yeni bir isim atanana kadar halen yürütmekte olduğu Genel Başkan Yardımcılığı yanında CHP Genel Sekreterlik görevini de üstlenecek.
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