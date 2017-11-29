Samanyolu Haber /Gündem / Canlı yayında MİT’in Reza Zarrab raporunu açıkladı /29 Kasım 2017 03:16

Canlı yayında MİT’in Reza Zarrab raporunu açıkladı

CNN Türk'te bir programa katılan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök Zarrab davası ile ilgili olarak MİT raporunu izleyiciyle paylaştı.

MİT’in Reza Zarrab raporunu açıkladı

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök,  ABD’de başlayan Reza Zarrab davası ile ilgili olarak MİT raporunu izleyiciyle paylaştı.


“2013 TARİHLİ RAPOR ERDOĞAN’A GÖNDERİLDİ”
Gök, 2013 tarihli olduğunu belirttiği raporda, Zarrab hakkında yolsuzluk yaptığına dair bilgilerin bulunduğunu ve o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’a gönderildiğini belirtti.

MİT’in, bu durumun hükümete zarar verebileceğini de raporda belirttiğini söyleyen Gök, “Erdoğan’ın ‘ben bu hususları bilmiyordum’ demek gibi bir şansı var mı?” diye sordu.
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MİT’in Reza Zarrab raporunu açıkladı

MİT’in Reza Zarrab raporunu açıkladı

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