AKP, İthal etlerin kaynağını ‘sır’ kapsamına aldı

Tüfenkci, et ithalatı yapan özel şirketlerle ilgili verileri ise “gizli ve sır” niteliğinde olduğu gerekçesiyle açıklamadı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in son günlerde tartışılan et ithalatı konusunda yazılı soru önergesini yanıtladı. Gürer’in, “Devlet ve özel şirketler dış ülkelerden ne kadar et ithal etmiştir” sorusuna Bakan Tüfenkci, “Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği gereğince et ithalatına ilişkin şirketlerle ilgili veriler gizli ve sır niteliğindedir” yanıtını verdi.





Tüfenkci, “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan verilere göre 2015 yılından geçtiğimiz eylül ayına kadar toplam 27 milyon 197 bin 660 kilo 156 milyon 669 bin 724 dolar değerinde et ithalatı gerçekleşmiştir. Ülkemiz et ithalatının en fazla yapıldığı ülkeler arasında ilk üç sırayı 2015 yılında Bosna Hersek, Gürcistan, Irak, 2016 yılında Bosna Hersek, Irak, Polonya, 2017 yılında ise Irak, Polonya ve Romanya almaktadır” ifadesini kullandı. Tüfenkci, kaçak et konusunda ise “Bakanlığımızca tüm kaçakçılık türleriyle mücadele ettiğimiz gibi vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden ve kaynağı belli olmayan et kaçakçılığı ile mücadele edilmektedir. 2017 yılı içinde ülke genelinde yaklaşık 67 tonluk et ve 38 bin 805 adet muhtelif türde canlı hayvan yakalaması gerçekleştirildi” dedi.