Samanyolu Haber /Gündem / Kritik davada flaş gelişme... Zarrab suçlamaları kabul etti /28 Kasım 2017 17:32

Kritik davada flaş gelişme... Zarrab suçlamaları kabul etti

Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın duruşmasının 11 Aralık’a ertelenmesi talebi reddedildi. Hakan Atilla davasının az sonra başlaması bekleniyor.

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DHA'nın haberine göre, ABD'li savcı Reza Zarrab'ın suçlamayı kabul ettiği ve Atilla’ya karşı tanıklık yapmak üzere bugün ya da yarın mahkemeye getirileceğini söyledi. Öte yandan, Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın duruşması için seçilen 12 asil üye 6 kadın 6 erkekten oluşuyor.

New York'taki Hakan Atilla davasının kısa süre içinde başlaması bekleniyor. 

ABD vatandaşları için zorunluluk olan jüri üyeliği için adaylara ömürleri boyunca iki veya üç defa çağrı yapılıyor.  Adaylar, çok önemli bir mazeret gösteremedikleri durumda mahkemeye gelmek zorundalar.

Ellerindeki çağrı mektuplarında gösterilen zamanda mahkeme binasına gelen yaklaşık 500 aday önce büyük bir salonda toplandıktan sonra, çekiliş yöntemi ile gidecekleri duruşma salonu belirleniyor.  Her birine tanıtıcı numara verilen adaylar duruşma salonuna gittiklerinde onları daha ismini bile bilmedikleri davanın hakimi, savcıları, avukatları ve sanıkları ayakta karşılıyor.
 
Atilla’nın davasına seçilen 82 adaya davanın kısa bir tanıtımını yapan Hakim Berman, önce herkese davayla ilişkili şahıs ve kurumların isimlerinin yeraldığı listeyi verip bunlardan kimseyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Ayrıca, dava hakkında ne kadar bilgiye sahip olup olmadıklarını soordu. Adayların hiçbiri davayı ve isimleri tanımadıklarını söylerken 4 kişi daha önce Türkiye’ye gittiklerini söyledi.
 
Ardından siyah kutu içine yerleştirilmiş numaralardan seçilen adaylar tek tek kürsüye çağrılıp avukat ve savcının duyabileceği şekilde özel sorular yönetildi.
Aday sayısını 38’e indiren  hakim daha sonra avukat ve savcılarla birlikte farklı bir salona geçip bir saat görüştükten sonra asil 12 üye ve 6 yedek üye üzerinde anlaştılar.
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