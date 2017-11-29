Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de cezaevinde işlediği suçları bile itiraf etmiş... /29 Kasım 2017 02:52

ABD'de cezaevinde işlediği suçları bile itiraf etmiş...

Sarraf, savcılıkla anlaşmaya 26 Ekim tarihinde gizli görülen bir duruşmada varmış.

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Sarraf, iddianamedekilere ek olarak bir suçunu daha itiraf etmiş.

Buna göre Sarraf, itirafçı olana kadar kaldığı federal hapishanedeki hücresine içki, uyuşturucu ve cep telefonu getirmesi için gardiyana rüşvet vermiş.

Durumu ilk olarak dünkü ön duruşmada Atilla’nın avukatı Victor Rocco dile getirmiş, Sarraf’ın ‘sicil’ine atıfla, “Can çıkar huy çıkmaz” demişti. Rocco, Sarraf’ın ‘kadınlar’ da istediğini söylemişti.

Sarraf’ın halen hapishanede bulunmadığı biliniyor, ancak nerede tutulduğu meçhul. Tek bilinen FBI gözetiminde bulunduğu.

Sarraf’a hangi suçlamalar yöneltilmişti?

Sarraf’a yöneltilen başlıca suçlamalar kara para aklama, dolandırıcılık ve İran’a yaptırım öngören ABD yasasını ihlaldi. Sarraf tüm bu suçlamalardan suçlu bulunması durumunda 75 yıl hapis cezası alabilirdi.
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