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Patlama anı BJK TV stüdyosunda!
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Patlama anı BJK TV stüdyosunda!
/
11 Aralık 2016 02:37
Patlama anı BJK TV stüdyosunda!
Patlama anı Bülent Ülgen ve Ali Ece, BJK TV'de canlı yayındayken yaşandı.
Patlama anı BJK TV stüdyosunda!
Panik anları ekrana yansıdı.
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