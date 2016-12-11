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İstanbul Beşiktaş'taki patlama anı kamerada!
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İstanbul Beşiktaş'taki patlama anı kamerada!
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11 Aralık 2016 01:59
İstanbul Beşiktaş'taki patlama anı kamerada!
İstanbul'da Beşiktaş'ta iki noktada patlama meydana geldi. Vodafone Arena ve Maçka Parkı'nda yaşanan patlamalarda en az 15 kişi şehit oldu, 50'den fazla yaralı var...
Beşiktaş'taki patlama kamerada!
Vodafone Arena Stadyumu'nun hemen yanında gerçekleşen patlamanın dehşet verici görüntüsü, Üsküdar sahilinde gitar çalan gençlerin amatör kamerasına takıldı.
İstanbul Beşiktaş'ta 2 patlama!
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