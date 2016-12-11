Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Beşiktaş'ta 2 patlama! /11 Aralık 2016 01:41

İstanbul Beşiktaş'ta 2 patlama!

İstanbul'da Beşiktaş'ta iki noktada patlama meydana geldi. Vodafone Arena ve Maçka Parkı'nda yaşanan patlamalarda en az 15 kişi şehit oldu. Sağlık Bakanlığı raporuna göre hastanelerde 69 yaralı var.

Beşiktaş'taki patlama kamerada!

İstanbul Dolmabahçe'deki Beşiktaş Vodafone Arena'nın yanında ve Maçka Parkı'nda iki patlama yaşandı. 19:00'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçının bitiminin ardından 22:15'te Vodafone Arena'nın deplasman tribününün yakınlarında bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi. Al Jazeera'de yer alan bilgiye göre, saldırıda 15 polis şehit oldu. Patlamada 70'ee yakın yaralının olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maçka Parkı'nda bir canlı bombanın kendini havaya uçurduğunu söyledi. Yaralılar Şişli Etfal Hastanesi, Okmeydanı Araştırma Hastanesi, Gümüşsuyu Asker Hastanesi ve Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soylu, "Maçın hemen çıkışında Bursaspor taraftarının dağıldığı çıkışta, taraftarlar dağıldıktan sonra çevik kuvvet polisimizin olduğu noktada bir bombalı araç olduğu değerlendiriliyor. 20'ye yakın yaralı var, şehit sayısı konusunda bir bilgimiz yok. İnşallah olmayacağını ümit ediyoruz. Yaralılar polis" diye konuştu. 

İki patlamanın olduğunu yönünde bilgiler geldiğini belirten Soylu, "Beleştepe denilen, stadın üzerinde maç seyredilen tepede olduğu yönünde. Çevik Kuvvet otobüsüne yönelik bir saldırı. Orası kalabalık bir alan, Bursaspor taraftarı tahliye olduktan sonra yapılmış bir şey" ifadelerini kullandı. 

YAYIN YASAĞI GELDİ

Patlama haberi duyulur duyulmaz olay yerine itfaiye ve ambulanslar intikal etmeden yayın yasağı geldi. Nöbetçi mahkeme ve RTÜK, her zaman olduğu gibi acil yardım ekiplerinden hızlı davranarak yayın yasağı getirdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANE RAPORUNU AÇIKLADI

11 vefat doğrulanırken parçalanmış cesetlerden dolayı sayının 15 olduğuna değinilen raporda 69 yaralı olduğu belirtilmiş.







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