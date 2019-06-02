Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün] Yol kontrolünde 2 kişiye gözaltı /02 Haziran 2019 16:09

[Cadı avında bugün] Yol kontrolünde 2 kişiye gözaltı

Balıkesir'de yol kontrolünde Hizmet Hareketi'ne mensup olduğu gerekçesiyile iki kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avı bugün Balıkesir'de devam etti adres  İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İvrindi ilçesinin Gökçeyazı Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde M.D.'yi  gözaltına aldı. 

BALIKESİR KAPALI CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen M.D. mahkemece tutuklanarak, Balıkesir Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi'nde yapılan kontrollerde gözaltına alınan H.Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber [Cadı avında bugün] Yol kontrolünde 2 kişiye gözaltı Sonraki Haber >>

Venedik'te facia ucuz atlatıldı

Venedik'te facia ucuz atlatıldı

Yeğenlerini, akrabalarını ve şoförlerini doldurmuşlar belediyeye...

Yeğenlerini, akrabalarını ve şoförlerini doldurmuşlar belediyeye...

Yıldırım: İSPARK'ın zarar etmesi kafama yatmadı, gelince anlayacağız

Yıldırım: İSPARK'ın zarar etmesi kafama yatmadı, gelince anlayacağız

Saadet'in İstanbul adayı Gökçınar'dan 'erken seçim' çıkışı

Saadet'in İstanbul adayı Gökçınar'dan 'erken seçim' çıkışı

Çin dünyanın en hızlı trenini üretti: İstanbul'dan Ankara'ya 1 saatte gidebilir...

Çin dünyanın en hızlı trenini üretti: İstanbul'dan Ankara'ya 1 saatte gidebilir...

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:32:35