[Cadı avında bugün] Yol kontrolünde 2 kişiye gözaltı

Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avı bugün Balıkesir'de devam etti adres İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında 2 kişi gözaltına alındı.







Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İvrindi ilçesinin Gökçeyazı Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde M.D.'yi gözaltına aldı.





BALIKESİR KAPALI CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ





Adliyeye sevk edilen M.D. mahkemece tutuklanarak, Balıkesir Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.





Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi'nde yapılan kontrollerde gözaltına alınan H.Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.