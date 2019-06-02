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Marmara’da deprem! İstanbul’da da hissedildi
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Marmara’da deprem! İstanbul’da da hissedildi
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02 Haziran 2019 16:17
Marmara’da deprem! İstanbul’da da hissedildi
Marmara Bölgesi'nde deprem meydana geldi
SHABER3.COM
Kandilli verilerine göre merkez üssü Sakarya Hendek'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi.
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