Samanyolu Haber /Gündem / Marmara’da deprem! İstanbul’da da hissedildi /02 Haziran 2019 16:17

Marmara’da deprem! İstanbul’da da hissedildi

Marmara Bölgesi'nde deprem meydana geldi

SHABER3.COM

Kandilli verilerine göre merkez üssü Sakarya Hendek'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi.
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