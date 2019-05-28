Emniyet'te işkence: Elektrik verdiler, kafasını yardılar

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşanan çatışmanın ardından gözaltına alınanlara işkence uygulandığına dair iddiaları araştıran Gaziantep Barosu İnsan Hakları Merkezi, hazırladığı raporu basın mensuplarıyla paylaştı.







Baro, bu durumu kayda almakta isteksiz olan soruşturma savcısının dosyadan alınması, hakkında adli ve idari soruşturma başlatılması yönünde Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) ve Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılması gerektiğine dikkat çekti.





51 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI





Halfeti ilçesine bağlı Dergili (Derto) mahallesinde 18 Mayıs günü HPG’li oldukları ileri sürülen 2 kişi ile Özel Harekât polisleri arasında çatışma çıkmış, 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, 2 örgüt üyesi öldürülmüştü. İlçenin bazı köylerinde 51 kişi gözaltına alınmıştı.





Gaziantep Barosu İnsan Hakları Merkezi (İHM) gözaltına alınan 51 kişiye işkence ve kötü muamele uyguladıkları iddiasını araştırarak gözaltındaki şüpheliler, avukatlar ve Şanlıurfa Barosu yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerden elde ettikleri bilgileri rapora dönüştürdü.





GAZİANTEP BAROSU İŞKENCE İDDİALARINI TEK TEK SIRALADI





Gaziantep Barosu konferans salonunda düzenlenen basın toplantısına merkeze üye avukat Bülent Duran, Yakup Koca, Alaattin Aslan’ın yanı sıra baroya kayıtlı çok sayıda avukat katıldı.





Raporu kamuoyuna açıklayan merkez, raporda tespitlerini ve yapılması gerekenleri sıraladı.





Gaziantep Barosu İnsan Hakları Merkezi'nin hazırladığı Halfeti raporunu avukat Bülent Duran (ortada) açıkladı. Duran, "İşkenceye göz yuman soruşturma savcısına dosyadan el çektirilmeli." dedi.





AVUKAT DURAN: 'İŞKENCE YAPILDIĞI ÇOK AÇIK BİR ŞEKİLDE ORTADAYDI





Bölgeye bir heyetle gidilip tespit ve raporlama yapılması kararı alındığını söyleyen avukat Duran, Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel ve gözaltındaki 4 şüpheli ile TEM Şube’de görüşüldüğünü belirtti.





Görüşülen kişilerin tamamında şiddet gördüklerine dair hikâyeleriyle uyumlu iz ve emare görüldüğünü aktaran Duran, “Kişilerin özel avukatları olmasına rağmen bir kısım avukatlar oyalanarak barodan avukat görevlendirmesi yapılmak suretiyle OCAS sisteminden atanan avukatla ifade alınmaya çalışılmıştır. CMK gereği OCAS tarafından görevlendirilen avukat şahsın ‘işkenceye maruz kaldığını, ancak işkencenin devamından ve tehditlerden çekindiği için bu yönde beyanını zapta geçirmek istemediğini’ bildirmiştir." dedi.





"GÖZALTINDA ELEKTRİK VERİLDİ, HAYALARI SIKILDI"





Duran, "Görüşülen şahıslardan biri gözaltına alınırken işkenceye maruz kaldığını ve ayrıca gözaltı sırasında da işkence yapıldığını beyan etmiştir." diye konuştu.





Duran, "Gözaltı süresince elektrik verilmek suretiyle ve hayalarının sıkılması suretiyle işkenceye maruz kaldığını beyan etmiştir. Şahsın kaşlarının yarılmış olduğu ve kafasında yaklaşık 8 adet zımba (tel) dikiş olduğu, yine vücudunun muhtelif yerlerinde morluklar olduğu tespit edilmiştir. Şahıs son iki gündür kendisine yönelik işkencenin durduğunu ifade etmiştir." ifadelerini kullandı.





"POLİSLER İŞKENCEYE EVDE BAŞLADI"





Duran, "Gözaltına alınanlardan görüştükleri 50 yaşındaki kadının, polislerin gece saat 02:00’de eve geldiklerini ve sabah 07:00’ye kadar eşi ve oğluna sürekli şiddet uyguladığını belirttiğini, eşinin ve oğlunun gözaltında daha ağır işkence gördüğünü paylaştı." dedi.





Duran şöyle devam etti: "Görüşmeci avukatların erkek olmasından dolayı kendisine uygulanan işkence tarzını utandığı için anlatamayacağını belirten kadın, ‘Elektrik verildi. Ciddi şekilde dövüldüm ve ağır hakaretlere maruz kaldım. Gördüğüm işkenceye dair daha ağır ve detaylı boyutlarını kadın avukata anlattım. Ondan bilgi alabilirsiniz. Size sadece kolumu gösterebilirim’ şeklinde anlattı.”





"İŞKENCE AMBULANSIN İÇİNDE DEVAM ETTİ"





Amerika'nın Sesi'nin haberine göre avukat Bülent Duran işkencenin gözaltı başlangıcından ambulansla hastaneye götürülürken bile devam ettiğine dikkati çekti.





GAZİNTEP BAROSU'NUN HAZIRLADIĞI İŞKENCE RAPORUNDA ŞU TESPİTLER YER ALDI:





*Şüphelilerden 60 yaşındaki bir yaşlı erkeğin ise yürümek ve oturmakta zorluk çekerek görüşmeye geldi.





*Sol şakağından kaşlarına ve alnının yukarısına doğru devam eden yeni dikişlerin mevcut olduğunu, her iki gözünde ve altlarında yoğun geniş halka şeklinde morlukların görüldüğüne yer verilmiş.





*Atleti ve gömleği yırtılmış halde üzerinde kan lekeleri mevcut. Şahıs gözaltına alınırken bu hale getirildiğini tarafımıza beyan etmiştir.





*Kişinin, hâlâ yoğun korku içinde olduğu, konuştuğu kişilere güvenmekte problem yaşadığı gözlemlenmiştir.





*Bir diğer şahıs da beyanında gece 02:00’den sabah tahmini saat 6-7’ye kadar darp edildiğini, ambulansın içinde ve hastane içerisinde de darp edildiğini beyan etmiştir.





*Kişi yine beyanında gözaltı sırasında karanlık bir odada hayalarının sıkıldığını, cinsel organından elektrik verildiğini belirtmiştir.





İŞKENCEYE GÖZ YUMAN SAVCI DOSYADAN ALINMALI





İşkence suçuna karşı mücadele konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin idareye yükümlülükler bindirdiğini sözlerine ekleyen Duran, Şanlıurfa’da işkence suçuna karşı mücadele için acil eylemler gerektiğini belirtti.







ŞANLIURFA'DA ACİLEN YAPILMASI GEREKENLER:





*Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'nde işkence ile gözaltına alınmış ve gözaltındayken işkence yapılmaya devam eden kadın ve erkek şahısların derhal adli tıpa sevki sağlanmalıdır.





*Gözaltındaki şahıslar derhal başka birimlere aktarılmalı ve bu kişilerin durumları ile ilgili gerekli denetimlerin yapılması sağlanmalıdır.





*Soruşturma savcısının dosyadan alınması, hakkında adli ve idari soruşturma başlatılması yönünde HSK ve Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılması gerekmektedir.





*Baromuz ve Türkiye Barolar Birliği'nin Şanlıurfa ilinde olağanüstü toplantı çağrısı yaparak Şanlıurfa Valiliği ve başsavcılığı ile işkence konusunun önlenmesi hususunda kesin kararlılık ve fikri takip yapılması gerekmektedir.





*Türk Tabipler Birliği'ne çağrı yapılarak bu şahısların işlemlerinde görev alan sağlık çalışanlarının varsa kusurları veya ihmallerinin tespiti, ayrıca uzun vadede Şanlıurfa ilinde sağlık çalışanlarına yönelik bilinçlendirme çalışması yapılması gerekmektedir.