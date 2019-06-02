Binali Yıldırım’a ‘internet’ hatırlatmaları: Bakanken, Başbakanken neden yapmadınız

ABD’deki doktorasının ardından Google’da 10 yıl görev yaptıktan sonra Türkiye’ye dönerek İyi Parti ekibiyle siyasete giren Dr. Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için yürüttüğü kampanyada “internet” konusunda da vaatlerde bulunan AKP adayı Binali Yıldırım’a sayılar eşliğinde bazı hatırlatmalar yaptı. Yıldız, Yıldırım’ın sırasıyla Ulaştırma Bakanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve TBMM Başkanı olduğu 16 yıl boyunca Türkiye’nin özellikle fiber internet altyapısında ve hızında nasıl geri kaldığını sayılar ve örnekler vererek anlattı.





Türkiye'de internetin dünyanın çok gerisinde kaldığını ifade eden Yıldız, şu anda Türkiye’de 300 bin km fiber internet bulunduğunu belirterek, “Türkiye için bu miktar en az 1 milyon km olmalıydı bugün” dedi.





Fiber internet için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan altyapı lisansı alan 11 şirkete kısıtlı izin verildiğini hatırlatan Dr. Yıldız, AKP’nin elinde olan İstanbul Belediyesi’nin 2014 yılında ilçe belediyeleri ile kazı izni alarak yatırım yapan bazı şirketlere büyük para cezaları kestiğini, kendisi ile anlaşma yapmaya ‘zorladığını’ ifade etti.













Türk Telekom’un 1800’lerden beri kurulmuş olan bakır kablolar üzerinden ADSL hizmeti verdiğini söyleyen Dr. Yıldız, 2018’in son çeyreğinde BTK raporlarındaki sabit abonelerin kullandığı internet özelliğinin verilerini aktardı. Buna göre, sabit abonelerin 9,5 milyonu DSL, 932 bini kablo internet, 2,8 milyon fiber abonesi; Türkiye'de İnternet kullanıcılarının ise yüzde 68’i 10-30 Mbps, yüzde 32’si 10 Mbps altı olarak raporlanıyor.





Dr. Yıldız’a göre, bu veriler satın alınan bant genişliklerini gösteriyor ancak gerçekte durumun farklı. “Türkiye’nin ortalama hızı 5 Mbps düzeyinde. Dünyada 91’inciyiz. Olacak şey mi bu?” diyen Dr. Yıldız, bir başka sıkıntının da ‘Adil Kullanım Kotası’na geçilmesiyle yaşandığını ifade etti. Dr. Yıldız şunları kaydetti:





“Bu yılın başında Adil Kullanım Kotasına geçildi denilerek yapılan fiyat ayarlamaları … % 200’lere varan zamlar var. Şu anda internet Türk Telekom tarafından her ay ufak ufak zamlanıyor. Bu fahiş fiyatların üstüne bir de dijital okuryazarlığın artırılmaması sorununu ekleyince dünyanın gerisinde kalıyoruz.”





OECD ülkeleri arasında gençler ve yaşlılar arasında İnternet kullanım oranında en büyük uçurum olan ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Dr. Yıldız, “Amca ve teyzelerimizle aynı dili konuşmuyoruz” dedi. Türkiye’nin internet karnesinin zayıf olduğunu belirten Dr. Yıldız, “21. yüzyılı yakalamak istiyorsak önce 21. yüzyılın dilini konuşacağız” diye yazdı.





Binali Yıldırım’ı Türkiye’nin özellikle fiber internet altyapısında ve hızında nasıl geri kaldığını sayılar ve örnekler vererek eleştiren Dr. Yıldız, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na seçim sloganı olan, “Her şey çok güzel olacak” ifadeleriyle destek verdi.





Eski Google uzmanı Dr. Yıldız'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:























