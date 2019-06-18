İstanbul Havalimanı'nda intihar: Kürt olduğu için ayrımcılığa uğradı iddiası

HavArenaMedya tarafından paylaşılan ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da, "Cok üzücü..! Allah rahmet eylesin Bu insana ne yapıldı ki, nasıl bir aşağılama yapıldı ki..? Kürt meselesini görmezden gelene ithaf olunur. Bu ülkede ayrımcılık ve ırkçılık hep oldu, çözüm bulmak isteyen şeytanlaştırıldı ve 1 ölüm daha..!" notuyla duyurduğu intihar ile ilgili detaylı bir bilgi kamuoyuna yansımadı.







Instagram'da, intihar ettiği belirtilen ve adının İbrahim olduğu açıklanan kişinin gözyaşları içinde bir fotoğrafı ve altında da, "Kürt olduğumuzdan dolayı hep dışlandık belki bu yaptığım şeyle değişir. Ne mutlu Türküm ve Kürdüm diyene... Hakkınızı helal edin!" notu dikkat çekti.



