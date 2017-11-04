Samanyolu Haber /Gündem / Burhan Kuzu sonunda bir koltuk buldu gibi... /04 Kasım 2017 13:14

Burhan Kuzu sonunda bir koltuk buldu gibi...

Dört dönemdir AKP milletvekilliği yaptığı halde bir türlü bakan yapılmayan Burhan Kuzu her türlü girişimine rağmen aradığını bulamamıştı. Şimdi Meclis Başkanlığına oldukça yaklaşmış gibi duruyor

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Dört dönemdir AKP milletvekilliği yaptığı halde bir türlü bakan yapılmayan Burhan Kuzu sonunda bir koltuk buldu gibi . Adaylık konusunda ısrarlı olan Burhan Kuzu'ya Meclis başkanlığı için Saray'dan da yeşil ışık geldiği konuşuluyor. Son anda bir değişiklik olmazsa Burhan Kuzu AKP'nin tek adayı olarak seçime girecek. Ancak Belli olmaz çünkü malum 'Siyasetin Adaleti yok' 

Dört dönemdir AKP milletvekilliği yapan isimlerden olan Burhan Kuzu diğer dört dönemliklerin aksine hiç bir kabinede bakanlık koltuğu bulamadı. Zaman zaman sosyal medyada ilginç mesajlar da atan Burhan Kuzu zaman zaman mizah unsuru olarakta görülen bir isim.. Bakanlık isteğini  açıkça dile getiren Kuzu zaman zaman trollük derecesinde kullandığı Sosyal medyada da konu oluyordu. 

Yine bir defasında yeni kabine açıklandığında listede adı göremeyen Burhan Kuzu sosyal medyadan 'Siyasetin adaleti yok' demişti Kendisine cevap verenlerle tartışmaya giren Burhan Kuzu'ya bir çok kişi cevap vermiştim 

BirGün gazetesi Haber Müdürü İbrahim Varlı  “Hakkaten siyasetin adaleti yok, bakanlık uğruna trollük de yapsan yine nafile!” ifadesini kullanmıştı  



CHP Milletvekili Muharrem Erkek ise Burhan Hoca'ya şöyle yazmıştı.. 

"Hocam;

Doğru bildiklerinizi reddettiniz,

Kendi kitabınızı tekzip ettiniz,  

Photoshop da yaptınız, 

Yine olmadı

Vah Burhan Kuzu hocam vah!!!"

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