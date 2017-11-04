Dört dönemdir AKP milletvekilliği yaptığı halde bir türlü bakan yapılmayan Burhan Kuzu sonunda bir koltuk buldu gibi . Adaylık konusunda ısrarlı olan Burhan Kuzu'ya Meclis başkanlığı için Saray'dan da yeşil ışık geldiği konuşuluyor. Son anda bir değişiklik olmazsa Burhan Kuzu AKP'nin tek adayı olarak seçime girecek. Ancak Belli olmaz çünkü malum 'Siyasetin Adaleti yok'





Dört dönemdir AKP milletvekilliği yapan isimlerden olan Burhan Kuzu diğer dört dönemliklerin aksine hiç bir kabinede bakanlık koltuğu bulamadı. Zaman zaman sosyal medyada ilginç mesajlar da atan Burhan Kuzu zaman zaman mizah unsuru olarakta görülen bir isim.. Bakanlık isteğini açıkça dile getiren Kuzu zaman zaman trollük derecesinde kullandığı Sosyal medyada da konu oluyordu.





Yine bir defasında yeni kabine açıklandığında listede adı göremeyen Burhan Kuzu sosyal medyadan 'Siyasetin adaleti yok' demişti Kendisine cevap verenlerle tartışmaya giren Burhan Kuzu'ya bir çok kişi cevap vermiştim





BirGün gazetesi Haber Müdürü İbrahim Varlı “Hakkaten siyasetin adaleti yok, bakanlık uğruna trollük de yapsan yine nafile!” ifadesini kullanmıştı













CHP Milletvekili Muharrem Erkek ise Burhan Hoca'ya şöyle yazmıştı..





"Hocam;





Doğru bildiklerinizi reddettiniz,





Kendi kitabınızı tekzip ettiniz,





Photoshop da yaptınız,





Yine olmadı





Vah Burhan Kuzu hocam vah!!!"



