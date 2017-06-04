CHP'li Mahmut Tanal'ın sorusuna karşı AKP'li Kuzu küfür etti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu'ya sosyal medya hesabından, profesörlüğe yükselmek için girdiği jüride intihâl nedeniyle ceza alıp almadığını ve bu olay sonrası jürinin değiştirilip değiştirilmediğini sordu.



