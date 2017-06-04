Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Mahmut Tanal'ın sorusuna karşı AKP'li Kuzu küfür etti /04 Haziran 2017 04:59

CHP'li Mahmut Tanal'ın sorusuna karşı AKP'li Kuzu küfür etti

CHP'li Tanal, Burhan Kuzu'nun profesörlük jürisinde intihâl nedeniyle ceza aldığını öne sürdü

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu'ya sosyal medya hesabından, profesörlüğe yükselmek için girdiği jüride intihâl nedeniyle ceza alıp almadığını ve bu olay sonrası jürinin değiştirilip değiştirilmediğini sordu.

Tanal'ın bu sorusuna yanıt veren Burhan Kuzu ise, "Mahmut hukukta herkes iddiasını ispatla mükelleftir. Sen ispatla. Aksi halde seni dünyanın en şerefsiz insanı ilan edeceğim edeceğim" ifadelerini kullandı. Kuzu paylaşımlarının devamında, "H..S" şeklinde bir ifade kullandı. 
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