Burhan Kuzu, İntihal sorusu ve Küfür...

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı ve anayasa profesörü Burhan Kuzu arasında 'intihal' suçlamasıyla başlayan kapışma sürüyor.





Tanal, dün Twitter üzerinden AKP'li Kuzu'ya yönelttiği soruda, anayasa profesörü Kuzu'nun profesörlüğe yükselmek için girdiği jüride intihâl nedeniyle ceza alıp almadığı ve bu olay sonrası jürinin değiştirilip değiştirilmediğine ilişkin cevap talep edildi. Kuzu ise Tanal'a küfürlü yanıt verdi.





Kuzu bugün ise Mahmut Tanal'ın öğrencisi olduğunu, sınıfta bıraktığı için kuyruk acısı yaşadığını ve o nedenle kendisine iftira attığını yazdı. Tanal ise Kuzu'nun yalan söylediğini belirterek "Dersimize Prof. Selçuk Özçelik girdi. Sen asistandın. İlk hakkımda dersi geçtim. Bu kadar yalana pes. Konuştukça dökülüyorsun" dedi. Kuzu'yu özür dilemeye çağıran Tanal, 'intihal' iddiasını da sürdürdü.



















