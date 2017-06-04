Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı

15 Temmuz OHAL sürecinde yaşanan AKP zulmü devam ediyor...





Eşinin ve kendisinin engelli olduğunu belirten Fatma Koyun 1 Eylül'de ihraç edildiklerini söyledi.





Eşinin 26 Mayıs'ta gözaltına alındığını ifade eden Koyun, eşinin 1 hafta gözaltına alıkonduktan sonra tutuklandığıını söyledi. Eşinin kendisi gibi engelli olduğunu söyleyen Fatma Koyun, "Eşim benim gibi engelli. Boyun ağrısı ve bel ağrısı var. Hiç bir şekilde ağır kaldırmaıyor. Zor şarlarda yaşamıyor. Aynı zamanda stresten dolayı bağırsak enfenksiyonu geçirdi." dedi.





"BEN %82 ENGELLİYİM"





Eşinin her işte kendisine yardımcı olduğunu belirten Fatma Koyun, "Ben %82 engelliyim. Hiçbir şekilde iş yapamıyorum. Eşime çok ihtiyaçım var. 2 çocuğum var. Alışverişimi yapamıyorum. Çocukalarımla otobüsle bir yere gitmek benim çok zor. Yemeğimi yapamıyorum. Eşim her zaman için bana yardımcıydı. Oğlum Akdeniz ateşi. Sık sık atak geçiriyor. Onu da doktara götürmemiz lazım ama ben bununla tek başıma mücadel edecek durumda değilim. Kirada oturuyorum. Eşim gözaltından sonra tutuklandı. Bizim engelli raporumuz olmasına rağmen. Kaç gündür ağlıyorum. Hayatımı nasıl devam ettireceğim bilmiyorum . Ben eşimin gelmesini istiyorum. Hiçbir suçu yok eşimin. Lütfen bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyorum." dedi.