Samanyolu Haber /Gündem / Katar, Erdoğan'ı korumak için özel birlik göndermiş! /04 Haziran 2017 14:38

Katar, Erdoğan'ı korumak için özel birlik göndermiş!

Middle East Monitor, Erdoğan'ın 15 Temmuz'un hemen ardından Katar'dan kendisini olası bir suikaste karşı koruması için özel birlik getirttiğini yazdı

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Middle East Monitor haber sitesi (MEM), 15 Temmuz'un ardından Katar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korunması için Katar Özel Kuvvetleri'ne bağlı 150 asker gönderdiğini iddia etti.

İspanyolca ve İngilizce yayın yapan, Oxford Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Tarık Ramazan'ın da danışma kurulunda bulunduğu MEM özellikle Ortadoğu ülkeleri üzerine haberleriyle biliniyor.

Katar'ın Ankara Büyükelçiliğine atfedilen bir belgeye dayandırılan haberde, özel birlik gönderilmesi talebi bizzat Erdoğan'dan gitti. Bunun üzerine Doha yönetimi, Erdoğan'ı korumak için Özel Kuvvetler'den 150 kişiyi Türkiye'ye gönderdi.

İddia edilen belgeye göre, Katar Büyükelçisi Salim Bin Mübarek Al-Şafi, Erdoğan'ın darbe girişiminden bir gün sonra Katar Büyükelçiliğine bir mektup göndererek, Doha yönetiminden kendisini suikast girişimlerine karşı koruması için Özel Birlikler'ini göndermesini istedi. 

Talebin ardından, Katar hükümeti 150 kişiden oluşan Özel Kuvvetler'ini özel bir uçakla Ankara'ya yolladı.

İddiaya göre, Katar Özel Kuvvetleri 19 Temmuz'da sessiz sedasız Ankara'dan ayrıldı.

MEM, Katar Büyükelçiliği'nin Özel Kuvvetler'in Erdoğan'ı korumak için gönderildiğini doğruladığını ve "bu işbirliğinin iki ülke arasındaki ilişkileri teşvik edici nitelikte" olduğunu söylediğini de yazdı. (artigercek)
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