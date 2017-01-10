Samanyolu Haber /Ekonomi / Bunun adı 'Keriz Silkeleme' operasyonudur /10 Ocak 2017 20:10

Bunun adı 'Keriz Silkeleme' operasyonudur

Dolar bozduran vatandaşa keriz muamelesi yapıldığını Bakan Zeybekçi itiraf etti.

Erdoğan'dan dolar çıkışı

Halka sürekli yastık altındaki dövizleri bozma çağrısı yapan, hatta bunu bir milli mücadele görevi olarak sunan AKP, Merkez Bankası'nın dolara müdahalesine ise karşı çıktı.

Halka "dolar bozdur oyunu boz" çağrısı yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Merkez Bankası'nın elindeki dövizleri satmasını ise "yanlış" buldu. 

MERKEZ ÇARESİZ MÜDAHALE EDİNCE

Dolar ve Euro'da üst üste gelen rekorların ardından Merkez Bankası, dövize müdahale ederek yükselişi kısa süreli de olsa durdurdu.

Bu hamlenin ardından konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, "Merkez Bankası'nın Döviz satarak piyasaya müdahale etmesi yanlış olur" dedi.

Aynı bakan daha önce Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına katılarak halka "dolar bozdur oyunu boz" şeklinde çağrı yapmıştı. 
<< Önceki Haber Bunun adı 'Keriz Silkeleme' operasyonudur Sonraki Haber >>

3 erkek vekil bir kabinde ne yapıyordunuz?

3 erkek vekil bir kabinde ne yapıyordunuz?

MHP'liler de oylarını AKP'lilere gösteriyor

MHP'liler de oylarını AKP'lilere gösteriyor

Giysi katlama makinesi iki ay içinde piyasada

Giysi katlama makinesi iki ay içinde piyasada

Öğrencilerden öğretmen ve müdür yardımcısına dayak

Öğrencilerden öğretmen ve müdür yardımcısına dayak

Donmuş göle düşen geyik yavrusunu zor kurtardılar

Donmuş göle düşen geyik yavrusunu zor kurtardılar

Kızıl pandaların kar keyfi

Kızıl pandaların kar keyfi

THY uçağı kanadında damacananın ne işi var?

THY uçağı kanadında damacananın ne işi var?

Sapık tarihçi Kadir Mısıroğlu'dan Selahattin Eyyubi'ye ağır hakaret

Sapık tarihçi Kadir Mısıroğlu'dan Selahattin Eyyubi'ye ağır hakaret

Sağlık Bakanı: Suç işliyorum, sana mı soracağım?

Sağlık Bakanı: Suç işliyorum, sana mı soracağım?

"Kur'an öğretimi yasakmış, 1940'ları yaşıyoruz"
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:35:35