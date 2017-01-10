Bunun adı 'Keriz Silkeleme' operasyonudur

Halka sürekli yastık altındaki dövizleri bozma çağrısı yapan, hatta bunu bir milli mücadele görevi olarak sunan AKP, Merkez Bankası'nın dolara müdahalesine ise karşı çıktı.





Halka "dolar bozdur oyunu boz" çağrısı yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Merkez Bankası'nın elindeki dövizleri satmasını ise "yanlış" buldu.





MERKEZ ÇARESİZ MÜDAHALE EDİNCE





Dolar ve Euro'da üst üste gelen rekorların ardından Merkez Bankası, dövize müdahale ederek yükselişi kısa süreli de olsa durdurdu.





Bu hamlenin ardından konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, "Merkez Bankası'nın Döviz satarak piyasaya müdahale etmesi yanlış olur" dedi.





Aynı bakan daha önce Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına katılarak halka "dolar bozdur oyunu boz" şeklinde çağrı yapmıştı.