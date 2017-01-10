Yeni rektör resmi yazısı alay konusu oldu

Düzce Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı’na hitaben yazdığı yazıyla YÖK’ü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olarak görerek işlem gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın imzasının bulunduğu yazıyla Düzce Üniversitesi, YÖK’ün tüzel kişilik ve özel bütçeli yapısını yok sayarak yazıyı Milli Eğitim Bakanlığı üst başlığıyla gönderdi.





Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, Fen Edebiyat bölümünde görev yapan Barış için Akademisyenler imzacısı olan Yrd.Doç. Dr. Latife Akyüz'ün soruşturma dosyasının bulunduğu yazıyı direk üniversitelerin bağlı bulunduğu YÖK’e göndermesi gerekirken YÖK’ü MEB’e bağlayarak yazıyı Milli Eğitim Bakanlığı üst başlığıyla gönderdi. Rektör Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar'ın imzaladığı yazıda Akyüz'e “Devlet Memurluğundan Çıkarma” kararı teklif ediliyor. Akademisyenler için soruşturmalar üniversitelerin bağlı bulunduğu YÖK’ün disiplin kurullarında gerçekleştiriliyor. Yazıyla Düzce Üniversitesi YÖK’ün tüzel varlığını sona erdirerek YÖK’ü MEB’e bağlamış oldu.





‘İHRAÇLARI KURUMUNU BİLE BİLMEYEN YÖNETİCİLER HAZIRLADI’





Eğitim Sen MYK üyesi İsmail Sağdıç yaşanan bu olayı şöyle değerlendirdi: “Kendi bağlı bulunduğu kurumu bile bilmeyen yöneticilerin yönettiği üniversitelerle karşı karşıyayız. Üniversitelerin geldiği son nokta burasıdır” dedi. Sağdıç, yaşanan durumun üniversitelerin yönetiminden içeriğine özerk ve demokratik bir temelde yeniden kurulması gerektiğini ortaya koyduğunu söyleyerek, öncelikle yönetim sisteminin değişmesi gerektiğini kaydetti. Sağdıç, “Bu bize üniversite Rektörlük seçimlerinin kaldırılarak Rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atandığı yasanın kaldırılması gerektiğini gösteriyor. Bu tür yöneticilerin yönettiği üniversitelerde akademisyenler ihraç edildi. Bu ihraçların kimlere dayanarak yapıldığının göstergesidir. İhraçlar derhal geri alınmalı” dedi.