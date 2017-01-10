Samanyolu Haber /Teknoloji / Yahoo'nun adı değişti, CEO'su istifa etti! /10 Ocak 2017 19:33

Yahoo'nun adı değişti, CEO'su istifa etti!

Arama motoru alanında Google'ın en büyük rakibi olan ama son yıllarda rakibinin oldukça gerisinde kalan Yahoo adını değiştirmesi üzerine, CEO'su Marissa Mayer de görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Yahoo'nun adı değişti, CEO'su istifa etti!


Evita lakaplı Mayer, 2012 yılında Yahoo’ya transfer olmuş, uzun süre dünyanın en çok maaş alan profesyonelleri listesinin üst sıralarında yer almıştı. Söz konusu kararı Verizon'a satılması ile alan şirket, bundan sonra yoluna Altaba adıyla devam edecek. 

Yahoo'nun bazı birimlerini satın alan Verizon, Yahoo ismini bu birimler için kullanmaya devam edecek. Ancak şirketten geriye kalan birimler için Altaba ismi kullanılacak. Bundan birkaç ay önce Verizon'ın Yahoo'nun bazı birimlerini 4.8 milyar dolar karşılığında satın alacağı açıklanmıştı. Şu an için anlaşmanın detayları ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.


Şirketin medyatik CEO'su Marissa Mayer, teknoloji dünyasında zirveye çıkabilen ender kadınlardan birisi. CNBC'ye göre 2015'te aldığı bonuslar ile birlikte 42.1 milyon dolar kazanan Mayer sektörün en çok kazanan CEO'larından biri.
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