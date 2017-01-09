2 yıl önce dolar 4 lira olur diyen Türk Profesörden yeni tahmin

ABD'de yaşayan yatırım uzmanı Prof. Dr Elvan Aktaş uzun süredir Türk ekonomisinin daraldığını ve dolar krizine gireceğini ifade ediyordu. 2 sene önce 2016 sonu Dolar/TL kuru için 4.29 TL tahmininde bulunan Elvan Aktaş şimdi belirlenen hedefe yaklaşılması üzerine yeni tahminde bulundu.







''Orta-uzun vadeli yatırımcılar için, Yeni TR'de doların reel değeri 4.93'tür. 4.50'ye kadar alınır, 4.85'te satılır.'' diye yazdı. Daha önceki tahmini için "Bu bir müneccim hesabı değil. Kariyerimi ortaya koyuyorum" diyen Aktaş'ın dolar TL için koyduğu yeni hedefi güncelledi. Aktaş, Twitter hesabına ( @ProfElvanAktas diye yazdı.













TÜRKİYE 'DOLAR 3 TL OLUR MU'YU TARTIŞIRKEN DOLAR 4 LİRA OLACAK DEMİŞTİ





Türkiye Dolar 3 lira olur mu diye tartışırken Yatırım Uzmanı Aktaş, bu iddiasının "müneccim" hesabıyla değil, piyasayı, ABD'nin değişen dolar politikasını analiz ederek açıkladığını belirtmişti. Amerikan Merkez Bankası'nın, "Ucuz Dolar" politikasının artık bitirdiğini vurgulayan Aktaş, Merkez Bankası'nın etkisizleştirildiğini ve Türkiye'nin bu dolar dalgalanmasından ağır bir darbe alacağını söylemişti. Türkiye'deki ekonomistlerin günübirlik değerlendirmeler yaparak paraya yön vermeye çalıştığını söyleyen Prof. Aktaş "Ben kariyerimi ortaya koyuyorum, dolar 4 lira 29 kuruş olacak" demişti













