Samanyolu Haber /Ekonomi / 2 yıl önce dolar 4 lira olur diyen Türk Profesörden yeni tahmin /09 Ocak 2017 17:46

2 yıl önce dolar 4 lira olur diyen Türk Profesörden yeni tahmin

Yaklaşık 2 sene önce Samanyolu Haber TV ekranlarında ve yazılarında doların 4 lirayı 2016'nın sonunda geçeceğini söyleyen ABD'li yatırım uzmanı Prof. Dr Elvan Aktaş yeni tahminde bulundu

Dolar için çarpıcı tahmin

ABD'de yaşayan yatırım uzmanı Prof. Dr Elvan Aktaş uzun süredir Türk ekonomisinin daraldığını ve dolar krizine gireceğini ifade ediyordu. 2 sene önce 2016 sonu Dolar/TL kuru için 4.29 TL tahmininde bulunan Elvan Aktaş şimdi belirlenen hedefe yaklaşılması üzerine yeni tahminde bulundu.

Daha önceki tahmini için "Bu bir müneccim hesabı değil. Kariyerimi ortaya koyuyorum" diyen Aktaş'ın dolar TL için koyduğu yeni hedefi güncelledi. Aktaş, Twitter hesabına (@ProfElvanAktas''Orta-uzun vadeli yatırımcılar için, Yeni TR'de doların reel değeri 4.93'tür. 4.50'ye kadar alınır, 4.85'te satılır.'' diye yazdı.



TÜRKİYE 'DOLAR 3 TL OLUR MU'YU TARTIŞIRKEN DOLAR 4 LİRA OLACAK DEMİŞTİ

Türkiye Dolar 3 lira olur mu diye tartışırken Yatırım Uzmanı Aktaş, bu iddiasının "müneccim" hesabıyla değil, piyasayı, ABD'nin değişen dolar politikasını analiz ederek açıkladığını belirtmişti. Amerikan Merkez Bankası'nın, "Ucuz Dolar" politikasının artık bitirdiğini vurgulayan Aktaş, Merkez Bankası'nın etkisizleştirildiğini ve Türkiye'nin bu dolar dalgalanmasından ağır bir darbe alacağını söylemişti. Türkiye'deki ekonomistlerin günübirlik değerlendirmeler yaparak paraya yön vermeye çalıştığını söyleyen Prof. Aktaş "Ben kariyerimi ortaya koyuyorum, dolar 4 lira 29 kuruş olacak" demişti



<< Önceki Haber 2 yıl önce dolar 4 lira olur diyen Türk Profesörden... Sonraki Haber >>

iPhone 10 yaşında: Dünyayı değiştiren telefonun hikâyesi

iPhone 10 yaşında: Dünyayı değiştiren telefonun hikâyesi

AKP ekonomisti sosyal medyayı yıkıyor

AKP ekonomisti sosyal medyayı yıkıyor

Bir Recep Tayyip Erdoğan portresi

Bir Recep Tayyip Erdoğan portresi

Bakanın giydiği İngiliz bayraklı montun fiyatı belli oldu

Bakanın giydiği İngiliz bayraklı montun fiyatı belli oldu

Arjantin'den Hizmet'e diplomatik destek!

Arjantin'den Hizmet'e diplomatik destek!

Kudüs'te kamyon kalabalığa daldı

Kudüs'te kamyon kalabalığa daldı

Anayasa değişikliği protestosuna TOMA'lı, gazlı, plastik mermili müdahale

Anayasa değişikliği protestosuna TOMA'lı, gazlı, plastik mermili müdahale

TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN İÇTİMÂÎ RUH (Bamteli)

TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN İÇTİMÂÎ RUH (Bamteli)

Erdoğan: Türkiye'nin Yönetim Sistemi Değişmiştir

Erdoğan: Türkiye'nin Yönetim Sistemi Değişmiştir

İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı

İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:55:11