Samanyolu Haber /Ekonomi / Böyle taşınma görülmedi /28 Ağustos 2019 15:50

Böyle taşınma görülmedi

Varılan mutabakata göre İngiltere'nin eylül ayının sonunda Avrupa Birliği'nden resmen ayrılması gerekiyor. Ancak Londra 50 milyar euroya yakın tazminatı ödemeden tek taraflı boşanma peşinde. Siyasi belirsizlik devam ederken bankalar taşınmak için bütün hazırlıkları tamamladı. Brexit sebebiyle 1,3 trilyon euro (Türkiye'nin milli gelirinin iki katı) İngiltere'den AB sınırları içinde taşınacak.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria, İngiltere'nin Avruha Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) kararı sonrasında Avrupa bankalarının acil durum planlarını hazırladığını söyledi.

Enria merkezi İngiltere’de bulunan bankaların Brexit sebebiyle 1,3 trilyon euro (8,45 trilyon TL) tutarında varlığı euro bölgesine taşıyacaklarını dile getirdi. 

Söz konusu tutar yaklaşık Türkiye'nin milli gelirinin (GSYH) iki katına tekabül ediyor. 

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN HAZIRLIKLARI TAMAM

Finlandiya Devlet Televizyonu YLE’ye mülakat veren Enria, AB üyesi ülkelerde bankaların Brexit’e yönelik hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Avrupa bankacılık sektörünün (114 banka) gözetiminden sorumlu olan Enria, “Yapılabilecek en iyi hazırlığı yaptık. Bankalar, onlardan ne istediysek yaptılar. Bir acil durum planı da mevcut.” diye konuştu.

Enria, Brexit sebebiyle 24 bankanın Londra’dan ayrılacağını kaydetti.
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