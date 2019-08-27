Samanyolu Haber /Gündem / 'Bulut'un katili eski koca ceza indirimi için iftira atıyor' /27 Ağustos 2019 12:04

'Bulut'un katili eski koca ceza indirimi için iftira atıyor'

Gündemdeki kadın cinayeti Emine Bulut'un öldürülmesinde katil Fedai Varan'ın 'haksız tahrik' indiriminden faydalanmak için Bulut'u suçlayıcı yalan ifade verdiği belirtilerek, mahkemenin herhangi bir indirim yapmaması talep edildi.

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Emine Bulut cinayetine ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin detayları ortaya çıktı. Cinayeti önceden tasarladığı belirtilen Fedai Varan'ın WhatsApp kayıtlarının 'çocuğuyla görüştürülmediği' iddiasını yalanladığı belirtildi. Sanığın 'haksız tahrik' indiriminden faydalanmak için Bulut'u suçlayıcı ifade verdiği vurgulanarak mahkemenin herhangi bir indirim yapmaması da talep edildi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre iddianamede Fedai Varan ile Emine Bulut 2013'te boşandıkları bilgisi yer aldı. Velayet Emine Bulut'ta kaldı. Anlaşmaya göre sanık Fedai Varan, her ayın ilk ve son hafta sonları ile temmuz ayında çocuğuyla görüşebiliyordu. Dosyadaki WhatsApp mesaj kayıtlarındaki fotoğraflara göre en son 20 Ağustos'ta çocuk, Fedai Varan'da yatılı kalıyordu. Savcıya göre bu durum, katilin 'çocuğuyla görüştürülmediği' iddiasını yalanlar nitelikte.

Savcının diğer değerlendirmeleri şöyle:

*"Şahitlerin ifadelerine göre Emine Bulut'un Fedai Baran'a yönelik herhangi bir hakareti olmadı. Sanık Varan işlediği cinayeti 'haksız tahrik altında işlemiş gibi göstermek' için Bulut'un kendisine hakaret ettiğini söyledi.

*Bulut, Varan ile kafede konuşmak istemesine rağmen, Varan onunla dışarıda konuşmak istedi. Çünkü cinayeti önceden tasarlamıştı. Cinayeti daha kolay gerçekleştirebileceği için Bulut'u kafe dışına çıkardı. Kaçınca da arkasından yakalayarak boğazını kesti. Bu eylemi 'tasarlayarak ve canavarca hisle' gerçekleştirdi.

*Varan daha önce de Bulut'a hakaret ettiği için hakkında dava açılmış. Şüphelinin suç işlemekten çekincesi olmaması sebebiyle mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim uygulamasın.

*Çocuğun yanında olacağını bilmesine rağmen, suç işleme kararlığında tereddüte düşmeyerek, çocuğun yanında maktulün hayati bölgelerine birden çok kez bıçak darbesi vurmak suretiyle 'canavarca hisle' hareket ettiği...

Olaydan sonraki görüntüleri çeken ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 19 yaşındaki B.Y. ise ifadesinde şunları anlattı:

"İçeriyi tam göremiyordum. Sonra öldürülen kadını görünce bir tartışma olduğunu anladım. Olaydaki şüphelilerin tespit edilmesi konusunda polise yardımcı olmak için kayda almak istedim. Kadın kolonun arkasından kameranın görüş açısına girdiğinde elleri boğazındaydı. O ana kadar ne olduğunu anlamamıştım."
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