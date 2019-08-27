Samanyolu Haber /Dünya / AB'den İngiltere'ye: 47,9 milyar euroluk Brexit faturasını öde /27 Ağustos 2019 12:21

AB'den İngiltere'ye: 47,9 milyar euroluk Brexit faturasını öde

Avrupa Birliği (AB) üyelikten çıkış müzakereleri (Brexit) başarısız olsa bile İngiltere’nin AB bütçesine katkı payını ödemesi gerektiği uyarısında bulundu.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun ekonomiden sorumlu temsilcisi Pierre Moscovici, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın anlaşma olmadan ülkesinin AB’den ayrılması halinde 47,9 milyar euro tutarındaki ayrılık faturasını ödeme konusunda “Londra’nın yasal sorumluluğu olmadığı” yolundaki açıklamasına tepki gösterdi.

O PARAYI ANLAŞMA OLMASA DA ÖDEYECEK

Fransız basınına yaptığı açıklamada bunun "doğru olmadığını"" söyleyen Moscovici, “İngiltere sorumlu olduğu ödemeleri ve yapması gereken mali katkıları, anlaşma olsa da olmasa da bütün koşullarda yerine getirmek zorunda. Bu konunun tartışılması bile mevzu bahis değil.” dedi.

Johnson’un görevi devraldığı Theresa May, daha önce borçların ödeneceği vaadinde bulunmuştu.
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