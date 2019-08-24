Samanyolu Haber /Gündem / Emine Bulut'un ölüm haberini verirken daha fazla dayanamadı /24 Ağustos 2019 00:14

Emine Bulut'un ölüm haberini verirken daha fazla dayanamadı

CNN Türk spikeri Semiha Şahin, eski tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut haberini sunarken gözyaşlarını tutamadı.

SHABER3.COM

CNN Türk spikeri Semiha Şahin, eski tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut haberini sunarken gözyaşlarını tutamadı.

Kırıkkale'de eski eşi tarafından kızının yanında bıçaklanarak öldürüken Emine Bulut, Türkiye'yi adeta gözyaşlarına boğdu.

CNN Türk spikeri Semiha Şahin de haberi sunarken daha fazla dayanamadı ve gözyaşlarına boğuldu.


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