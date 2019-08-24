Samanyolu Haber
Emine Bulut'un ölüm haberini verirken daha fazla dayanamadı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Emine Bulut'un ölüm haberini verirken daha fazla dayanamadı
/
24 Ağustos 2019 00:14
Emine Bulut'un ölüm haberini verirken daha fazla dayanamadı
CNN Türk spikeri Semiha Şahin, eski tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut haberini sunarken gözyaşlarını tutamadı.
SHABER3.COM
CNN Türk spikeri Semiha Şahin, eski tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut haberini sunarken gözyaşlarını tutamadı.
Kırıkkale'de eski eşi tarafından kızının yanında bıçaklanarak öldürüken Emine Bulut, Türkiye'yi adeta gözyaşlarına boğdu.
CNN Türk spikeri Semiha Şahin de haberi sunarken daha fazla dayanamadı ve gözyaşlarına boğuldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Emine Bulut'un ölüm haberini verirken daha fazla dayanamadı
Sonraki Haber >>
Cinayeti övene gözaltı, görüntüyü çeken serbest
Emine Bulut cinayetini övücü nitelikte bir mesaj yayımladığı için gözaltına alındı. Öte...
Antartika'nın gerçek fotoğrafını çekene 100 bin TL ödül!
Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, küre Dünya modelindeki Antarktika kıtası görüntülerinin...
AB misilleme tehdidinde bulundu, Brezilya Amazon yangınları için orduyu görevlendirdi
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Latin Amerika ile serbest ticaret anlaşmasını iptal edeceği tehdidinin...
Konutta kafa karıştıran hesap
Türkiye’de son 15 yılda yaklaşık 5 milyon konut üretildi. Buna karşın Türkiye’de konut sahiplik...
Eşi ve kızını tabancayla öldürüp, polise teslim oldu
Samsun'un Bafra ilçesinde, Hasan Beykoz (65), tartıştığı eşi Meryem (60) ve kızı Emine Beykoz'u...
Ağır hastaydı ısrarla cezaevinde tutuldu, tahliye edildikten iki hafta sonra vefat etti
KHK mağduru olan ve sonrasında tutuklanarak cezaevine konan öğretmen Tacettin Toprak, hapishanede...
Bilim insanları üretti: Yazın serin, kışın sıcak tutuyor...
ABD'li bilim insanlarının ürettiği kumaşın spor kıyafetlerinde kullanılabileceği...
Herkes bunu soruyor: Herkesin çay içtiği Türkiye'de Çaykur nasıl rekor zarar etti?
Türkiye’deki çay sektörünün en büyük kuruluşu olan Çaykur, rekor bir zarara imza attırıldı....
D&R Kitapçılarında 'sakınca kitap' avı
Eski milletvekili ve yazar Hüseyin Aygün, D&R tarafından sansürlendiğini iddia etti. Aygün, "Demirören'e...
Tweet
Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!
Arızalı sileceğe ipli çözüm!
Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun
Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu
Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil
'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki
Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı
Youtuber maçta sahaya girdi
Domatesleri çöpe attılar
Uzasa işi karıştıracağız!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
AB misilleme tehdidinde bulundu, Brezilya Amazon yangınları için orduyu görevlendirdi
Cinayeti övene gözaltı, görüntüyü çeken serbest
D&R Kitapçılarında 'sakınca kitap' avı
İlçe emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
04:38:43