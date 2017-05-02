Bu sefer Gül'e davet bile yok!

Hürriyet'te yer alan habere göre, konvoy eşliğinde partiye gitmesi ve bugün ilk grup konuşmasını yapması beklenen Erdoğan, 1960 darbesine kadar görev yapan Celal Bayar’ın ardından partili ilk Cumhurbaşkanı olacak.





Törene kurucu üyelerin, MKYK üyelerinin, milletvekillerinin, merkez demokrasi hakem kurulu, merkez disiplin kurulu, genel merkez siyasi etik kurulu, genel merkez kadın ve gençlik kolları üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı’ndan misafirler katılacak.





AKP'li Yasin Aktay, 10. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun törene davetli olup olmadığına ilişkin soruyu “Bu kategoriye kim giriyorsa herkes davetli. Şahıs olarak herhangi bir kişiye özel bir davet yok. Bu bir parti toplantısı olacak” diyerek yanıtladı.





Gül’ün davet edilmediği, Davutoğlu’nun ise törene milletvekili sıfatı ile çağırıldığı ortaya çıktı.