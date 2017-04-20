Samanyolu Haber /Gündem / Abdullah Gül'ün oğlunun oy kullandığı sandıktan hiç 'evet' çıkmadı /20 Nisan 2017 12:37

Abdullah Gül'ün oğlunun oy kullandığı sandıktan hiç 'evet' çıkmadı

AKP'nin sivrilmiş trollerinden Ömer Turan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oğluyla ilgili dikkat çeken bir iddiayı dile getirdi.

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11. Cumhurbaşkanı Gül'ün oğlu Mehmet Emre Gül'ün, 13 Nisan'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki oy kullandığı anlaşıldı. Paylaşılan sandık tutanağında ise oy dağılımı görülüyor. Buna göre sadece 2 oy kullanılmış olan sandıktan çıkan 2 oy da 'Hayır'.

Mehmet Emre Gül'ün o sandıkta oy kullandığına ilişkin kanıt olarak da havalimanındaki sandık görevlileriyle çekilmiş fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Aktrol Ömer Turan, yaptığı paylaşımda "Abdullah Gül'ün oğlu Mehmet Emre Gül'ün oy kullandığı sandıktan hiç evet çıkmamış. Şaşırdık mı?Kesinlikle Hayır, aksine, evet dese şaşırırdık" diye yazdı.

Referandum günü oy kullanan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de gazetecilerin ne oy verdiği yönündeki sorularını, "O orada kalmıştır. Sonuçlar çıkınca belli olacaktır" diye yanıtlayınca, AKP'li yandaş isimlerden büyük eleştiriler almıştı.

İşte Mehmet Emre Gül'ün oy kullandığı sandığın sonuç tutanağı:


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