BM, Suriye'deki savaş suçluları için harekete geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de savaş suçlularının tespiti için harekete geçiyor. Geçen Aralık ayında BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kurulması kabul edilen araştırma komisyonunun kısa süre içinde çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Komisyon'un göreve başlaması, Suriye'deki savaş suçlarının yargıya taşınması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.





BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, komisyonun Suriye'deki savaş suçu faillerinin kimliğinin tespitiyle görevli olacağını belirterek, finansman konusunun garantiye alınması sonrasında komisyonun başına 'kısa süre içinde' ünlü bir yargıç ya da uluslararası hukukçunun getirileceğini açıkladı. El Hüseyin, başlangıç aşamasında öngörülen 13 milyon dolarlık bütçenin neredeyse yarısının karşılandığını, çok sayıda ülkenin katkıya başlamasıyla geri kalan miktarın tamamlanması konusunda iyimser olduğunu söyledi.





Rusya ve Çin vetosu aşılacak







Cenevre merkezli yeni komisyonun, BM destekli Uluslararası Suriye Araştırma Komisyonu'nun elindeki kanıtlar ile sivil toplum kuruluşlarının derlediği belge ve görgü tanıklıklarından yararlanacağı belirtiliyor.

Suriye hükümeti, Aralık ayında komisyonun kuruluşuyla ilgili kararı kınayarak, BM Genel Kurulu'nu Suriye'nin içişlerine müdahaleyle suçlamıştı. Komisyonun kuruluşunu savunan ülkeler ise Suriye'deki savaş suçlarının Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürülmesi girişimlerinin BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve Çin'in vetosuyla sürekli engellendiğine işaret ederek, başka çözüm yolu kalmadığını savunmuştu.

DW