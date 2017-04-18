Abdullah Gül, Erdoğan'ı neden tebrik etmedi?

Bu iddiayı dile getiren Milat gazetesi Erdoğan’ı tebrik eden ABD Başkanı Donald Trump’ı hatırlatarak, ‘Trump bile aradı… Abdullah Gül neyi bekliyor?’ başlıklı bir haber yayınladı.





"BEKLENEN TELEFON HALA GELMEDİ"

İnternet Haber ise “Abdullah Gül kayıplara karıştı tebrik bile etmedi!” başlıklı haberinde, “AK Parti’nin referandum zaferinin üzerinden 2 gün geçti. Dünyanın diğer ucundan liderler bile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak tebrik etti ancak Abdullah Gül’den beklenen telefon hâlâ gelmedi” ifadelerini kullandı.