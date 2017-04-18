Samanyolu Haber /Gündem / Abdullah Gül, Erdoğan'ı neden tebrik etmedi? /18 Nisan 2017 18:44

Abdullah Gül, Erdoğan'ı neden tebrik etmedi?

Anayasa değişikliği referandumunun ardından çeşitli ülke liderlerinden tebrik telefonu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ıın, Abdullah Gül tarafından aranmadığı öne sürüldü. İddiayı dilen getiren Milat Gazetesi, 'Trump bile aradı… Abdullah Gül neyi bekliyor?’ başlıklı bir haber yayınladı ve hükümete yakınlığıyla bilinen bazı haber siteleri de bu konuyu manşetlerine taşıdı.

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Bu iddiayı dile getiren Milat gazetesi Erdoğan’ı tebrik eden ABD Başkanı Donald Trump’ı hatırlatarak, ‘Trump bile aradı… Abdullah Gül neyi bekliyor?’ başlıklı bir haber yayınladı.

"BEKLENEN TELEFON HALA GELMEDİ"

İnternet Haber ise “Abdullah Gül kayıplara karıştı tebrik bile etmedi!” başlıklı haberinde, “AK Parti’nin referandum zaferinin üzerinden 2 gün geçti. Dünyanın diğer ucundan liderler bile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak tebrik etti ancak Abdullah Gül’den beklenen telefon hâlâ gelmedi” ifadelerini kullandı.

"MESAFE KOYDUĞU YÖNÜNDE ELEŞTİRİLİYORDU"

Aynı iddiayı dile getiren En Son Haber de ‘Abdullah Gül sessizliğe gömüldü’ başlıklı haberinde şunları yazdı: “Evet ya da Hayır dediğine yönelik tek bir açıklama yapmayan Abdullah Gül’ün, seçimleri kazanan Erdoğan’ı tebrik etmemesi dikkat çekti. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül uzun süredir AK Parti ve Erdoğan yönetimiyle arasına mesafe koyduğu yönünde eleştiriliyordu. Gül, son olarak oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularına net cevaplar vermemişti.”
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