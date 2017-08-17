Samanyolu Haber /Gündem / Bu pankarta 10 tutuklama daha /17 Ağustos 2017 13:25

Bu pankarta 10 tutuklama daha

Beşiktaş-Konyaspor maçında 'Nuriye Semih yaşasın' pankartı açan Beşiktaş taraftarlarından 10'u daha tutuklandı. Samsun'da gözaltına alınan 1 kişi ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

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Beşiktaş-Konyaspor maçında açılan "Nuriye Semih yaşasın" pankartı sebebiyle dün yapılan operasyonda 10 kişi daha gözaltına alınmıştı. Taraftarların tutuklanmasına karar verildi. 

Pankartı açan Beşiktaş'ın Beleştepe taraftar grubundan 17 taraftar hakkında yakalama kararı bulunuyordu.
Başsavcılığın yaptığı açıklamada, "Tribünlerde yasa dışı DHKP-C silahlı terör örgütü ve bu örgüt militanlarının pankartını açtıkları tespit edilen 17 kişi hakkında ‘terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, KHK ile ihraç edildikleri görevlerine geri dönmek için açlık grevi yapıyorlar.
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