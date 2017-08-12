Samanyolu Haber /Gündem / Bıçak atan serbest, pankart açan tutuklandı /12 Ağustos 2017 23:59

Bıçak atan serbest, pankart açan tutuklandı

Beşiktaş-Konyaspor arasındaki Süper Kupa maçında “Nuriye-Semih yaşasın” pankartı açan Beşiktaş taraftarı Volkan Çalışkan’ın tutuklandığı bildirildi. Süper Kupa final maçında sahaya Kelebek olarak nitelendirilen bıçak atan T.P. gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Beşiktaş-Konyaspor arasındaki Süper Kupa maçında “Nuriye-Semih yaşasın” pankartı açan Volkan Çalışkan’ın tutuklandığı bildirildi.

Çalışkan'ın arkadaşları "Vicdan yargılanamaz, insanlar ölmesin demek suç olamaz, hepimiz tek yüreğiz ve haykırıyoruz "kimse ölmesin, yaşasın hayat". Dostlar lütfen bu süreçte yanımızda olun, birlikte ses verelim bu hukuksuzluğa" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde ‘Nuriye Semih yaşasın’ yazılı pankartı açtıkları iddiasıyla Beşiktaş'ın Beleştepe taraftar grubundan 17 taraftar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Samsun Başsavcılığının açıklamasında tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve eğitimci Semih Özakça, ‘DHKP-C militanı’ ilan edilmişti. Başsavcılık, yaptığı açıklamada, “Tribünlerde yasa dışı DHKP-C silahlı terör örgütü ve bu örgüt militanlarının pankartını açtıkları tespit edilen 17 kişi hakkında ‘terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştır.” ifadeleri yer almıştı.



Sahaya bıçak atan taraftar serbest bırakıldı

Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa final maçında sahaya Kelebek olarak nitelendirilen bıçak attığı belirlenen T.P. gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Daha önceden poliste suç kaydının bulunmadığı belirtilen T.P. hakkında, "Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair" Kanun uyarınca işlem yapıldığı belirtilmişti..
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