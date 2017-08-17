Türkiye nereye doğru sürükleniyor?

Gazeteci - Yazar Ekrem Dumanlı You Tube kanalında yaptığı açıklamada Türkiye'nin gidişatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.. Türkiye'nin bilinçli bir şekilde radikalleştirildiğine dikkat çeken Dumanlı bunun yansımasının her alana yansıdığına dikkat çekti.. Türkiye'de kutuplaştırılarak bir yere sürüklendiğini hatırlatan Dumanlı Anadolu kültürünün değiştirldiğini söyledi..Dumanlı , Cemaat ve Tarikatların bitirlmesinin radikalleşmenin önündeki engellerin kaldırldığını söyledi..