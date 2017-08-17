Samanyolu Haber /Gündem / Atalay Demirci tahliye edildi... /17 Ağustos 2017 13:42

Atalay Demirci tahliye edildi...

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Atalay Demirci bugün çıktığı mahkemede tahliye oldu.

SHABER3.COM

Mahkeme heyeti, delillerin toplanmış olması, tutuklu kanılan sürei ile adli kontrol ve yurtdışı yasağı tedbirleri konulmak suretiyle şüphelinin tahliyesine karar verdi.

Atalay Demirci, her Çarşamba adresinin bulunduğu karakola imza verecek.
<< Önceki Haber Atalay Demirci tahliye edildi... Sonraki Haber >>

Türkiye nereye doğru sürükleniyor?

Türkiye nereye doğru sürükleniyor?

Abdullah Gül'den AKP'ye mesaj

Abdullah Gül'den AKP'ye mesaj

Kefalet başvurusuna red

Kefalet başvurusuna red

Büyük İstanbul depremi kapıda

Büyük İstanbul depremi kapıda

Her gün en az 1 çocuk annesiyle cezaevine giriyor

Her gün en az 1 çocuk annesiyle cezaevine giriyor

ABD’nin resmi raporuna göre Hizmet Hareketi

ABD’nin resmi raporuna göre Hizmet Hareketi

Tom Cruise sakatlandı, aylarca iyileşemeyebilir

Tom Cruise sakatlandı, aylarca iyileşemeyebilir

Son şeytani senaryo...

Son şeytani senaryo...

Bu gazetecilerin derdi ne?

Bu gazetecilerin derdi ne?

Türkiye'deki tutuklamaları protesto ettiler

Türkiye'deki tutuklamaları protesto ettiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:38:46