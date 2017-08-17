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Atalay Demirci tahliye edildi...
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17 Ağustos 2017 13:42
Atalay Demirci tahliye edildi...
15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Atalay Demirci bugün çıktığı mahkemede tahliye oldu.
SHABER3.COM
Mahkeme heyeti, delillerin toplanmış olması, tutuklu kanılan sürei ile adli kontrol ve yurtdışı yasağı tedbirleri konulmak suretiyle şüphelinin tahliyesine karar verdi.
Atalay Demirci, her Çarşamba adresinin bulunduğu karakola imza verecek.
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