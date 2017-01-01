Reina'nın güvenlik görevlisi: Silah sesini duyunca kaçtık, ne yapalım?

Yılbaşı gecesi Reina’da bulunanlar saldırı anını ve yaşadıklarını anlattı. Terör saldırısı sırasında gece kulübünde bulunan futbolcu Sefa Boydaş, yaşadıklarını BBC Türkçe’ye aktardı:

“İnsanlar sağa sola kaçışıyordu. Vurulanları bırakın, bayılanlar da oldu. Kız arkadaşım da bayıldı. Sırtıma alıp koştum. Saat itibariyle en kalabalık saatlerdi. İçerisi bayağı kalabalıktı. Oradan hemen çıkamadık, kimse çıkamadı. Polisler çok hızlı geldi ve herkesi kontrol altına aldı ve konuşabilenlerin ifadesini aldı.”



‘MAKİNELİ TÜFEK SESİ DUYDUM’



Saldırının ardından bu sabah işyerine gelen Reina’nın güvenlik görevlisi ile bazı çalışanlar içeri alınmadı. İncelemeler nedeniyle kulübe giremeyen güvenlik görevlisi Emrah Altun gazetecilerin sorularına cevap verdi. Makineli tüfek sesi duyduğunu söyleyen Altun, “Ben dışarıdaydım. Noel Baba kıyafetliler miydi bilmiyorum” dedi. “O anları anlatır mısınız?” sorusuna da, “Şu anda sıkıntılıyız. Belki daha sonra. Kıyafetim de müşteriler çekiştirirken, kargaşa da oldu herhalde” şeklinde yanıt verdi.

Şişli Hamidiye Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne yaralı bir arkadaşını getiren gece kulübü çalışanı da saldırı anını anlattı. Kulüpte garson olarak çalıştığını belirten görgü tanığı, “Arkadaşımı getirdim. Panikle attık kendimizi bir yere. İki kişilermiş. Birini gördük ama” dedi.





‘PATLAMA OLMADI’





“Patlama oldu mu? sorusuna , “Patlama olmadı sadece taradılar. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500- 600 kişi vardı. tam olarak bilmiyorum” dedi.





Hastaneye getirilen bir başka yaralı da, “Herkesi taradılar. 3-4 kişi taramalarla taradı. Sağ olan herkesin kafasına sıktılar içeride” diye konuştu.





‘BİZİ VURDULAR, EŞİM ÖLDÜ’





Saldırı sırasında gece kulubünde bulunan bir başka kadın tanık da da hastane önünde, yaşadıklarını şöyle nlattı: “Saate en son baktığımda 01.30 sıralarıydı. Ayıldığımda annemi aradım. ‘Bizi vurdular, eşim öldü’ dedim. Hiç konuşmuyordu. Sonra özel harekat polisleri girdi içeri. O sırada telefon açıyorum çünkü yapacak hiçbir şey yok. Allahıma sığındım. İnsanlar üstümüze basarak geçtiler. O barut kokusunu hala alıyorum. Polis geldi ‘Elinizi başınızın üstüne koyun teslim olun’ dedi. Biz yerden kalkamadık polisler sağolsun bizi yerden kaldırdı. Üst kata çıkıp oradan çıktık. Denize atlayanlar olmuş. Hergün televizyonda izliyoruz biz bunları ama başına gelince gerçekten çok kötü bir şeymiş. Nasıl yaşayacağız biz bu ülkede? Bombalar patlayacak, silahlar patlayacak” dedi.





“Eşinizden haber aldınız mı?” sorusuna ise görgü tanığı kadın, “Röntgene götürmüşler. Konuşuyormuş” diye konuştu.





FENERBAHÇE’Lİ BASKETBOLCULAR DA ORADAYDI





İstanbul’daki Reina’ya yapılan terör saldırısı sırasında basketbol yaşamlarını Türkiye’de sürdüren üç ünlü oyuncunun da orada olduğu ortaya çıktı.





Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde yer alan Fenerbahçe’den Jantel Lavender, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Essence Carson ve Bellona AGÜ’den Chelsea Gray, saldırının yapıldığı mekanın yanındaki gece kulübünde olduklarını söylediler.





Üç oyuncu, saldırıyı öğrenince çok korktuklarını belirtirken, bir süre kulüpten dışarı çıkmalarına izin verilmediğini ifade ettiler.





Üç oyuncu da yaz aylarında WNBA takımlarından Los Angeles Sparks’ta forma giyiyor.





Twitter hesabından yaşadıkları olayla ilgili bilgi veren Essence Carson, iyi olduklarını da belirtti.





(ABC Gazetesi)